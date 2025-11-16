Sfrionzola: è il nome del piatto tipico per eccellenza del borgo di Ottati, alle pendici dei Monti Alburni, ma anche il nome dell’ultima creazione di Sabatino Citro della Pizzeria Vittoria di Baronissi. Essa rappresenta solo il primo passo di un percorso all’insegna del connubio tra arte bianca e ricette tradizionali della provincia d’Arechi. In carta anche la “Mallone”, che racconta la Valle dell’Irno, e – in vista del Natale – anche l’“insalata di rinforzo”, must immancabile sulle tavole campane in occasione della Vigilia di Natale.

I sapori delle antiche ricette tradizionali del Salernitano incontrano l’arte della pizza: il connubio si celebra alla Pizzeria Vittoria di Baronissi, dove protagonista è la Sfrionzola, piatto identitario di Ottati, alle pendici dei Monti Alburni, ma preparato, consumato e.. apprezzato anche nelle zone circostanti, nel cuore pulsante del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Un piatto estremamente tradizionale, realizzato con le parti meno nobili del maiale, capace di regalare un’esperienza di gusto inconfondibile e autentica: uno spaccato dei sapori di un tempo. Valorizzato ancor di più dall’estro del patron di casa Vittoria, che ne offre una reinterpretazione in chiave creativa. La papaccella, protagonista indiscussa del piatto alburnino, è proposta in doppia consistenza per esaltare il contrasto tra dolcezza e acidità.

A completare il topping, ricalcando la ricetta tradizionale di Ottati, ci sono le patate al forno, la cipolla, il fiordilatte di Tramonti e la salsiccia di bufala, frutto di una lavorazione artigianale homemade curata in collaborazione con la Macelleria Pastore. La “Sfrionzola” è soltanto l’ultima creazione di una selezione di pizze che vedrà protagoniste, nel rispetto della stagionalità dei prodotti, alcune portate iconiche del Salernitano: dal Mallone, pietanza tipica della Valle dell’Irno, già presente in carta, fino all’insalata di rinforzo, must immancabile sulle tavole della Vigilia di Natale, non solo nella provincia d’Arechi ma in tutta la Campania.