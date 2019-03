Settimana della cultura a Paestum: domani 100 studenti incontrano la scrittrice Marcolongo

Nella Settimana della Cultura la Scabec, società campana beni culturali Regione Campania, in collaborazione con il Parco Archeologico di Paestum (MIBAC) organizza per domani mercoledì 6 marzo una mattinata dedicata alle scuole.

Cento ragazzi provenienti da tre licei della provincia di Salerno saranno protagonisti di un incontro con l’autrice Andrea Marcolongo al Parco Archeologico di Paestum. La scrittrice, laureata in Lettere Antiche, esordisce nel 2016 con “La lingua geniale” un libro best seller dedicato all’amore per il greco e mercoledì 6 marzo converserà con gli studenti sulla storia degli Argonauti raccontata nella sua ultima opera “La misura eroica”, edita da Mondadori.

In un luogo magico in cui il mito e la storia si sono intrecciati nei secoli, la scrittrice discuterà sull’importanza del passato per capire il futuro e di ciò che spinge gli uomini a lasciare le proprie rive per raggiungerne altre. L’incontro, aperto a tutti, si terrà nella Sala Metope del Museo Archeologico di Paestum alle ore 11. All’incontro con l’autrice è abbinata una visita guidata per gli studenti per scoprire tutte le bellezze del sito che vanta uno dei templi meglio conservati della Magna Grecia.