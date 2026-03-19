Questa sera si è conclusa la 29^ giornata di Serie A e come al solito non sono mancate le sorprese. L’Inter ha pareggiato in casa a San Siro per 1-1 contro l’Atalanta. Invece che perdere 2 punti però ne ha guadagnato 1, perché il Milan è andato clamorosamente ko allo Stadio Olimpico contro la Lazio per 1-0. Mantiene la sua rotta invece il Napoli, che a fatica si impone per 2-1 allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce.

Nella lotta alla Champions League va al Como lo scontro diretto con la Roma: i lariani si impongono in rimonta per 2-1 allo Stadio Sinigaglia. Giallorossi superati anche dalla Juventus, che ha vinto con merito per 0-1 in trasferta alla Dacia Arena contro l’Udinese. Successo anche per il Bologna, che supera il Sassuolo nel derby emiliano per 0-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Il Genoa ha la meglio in trasferta al Bentegodi contro il Verona per 0-2, mentre il Torino si impone con un importante 4-1 allo Stadio Olimpico contro il Parma. Batte un colpo poi il Pisa, che davanti ai propri tifosi ottiene un bel 3-1 sul Cagliari. Nel posticipo infine la Fiorentina liquida la Cremonese allo Stadio Giovanni Zini: la Viola vince per 1-4 e si allontana ancora di più dalla zona retrocessione vincendo lo scontro diretto.

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Serie A, i risultati della 29^ giornata

Torino – Parma 4 – 1

Inter – Atalanta 1 – 1

Napoli – Lecce 2 – 1

Udinese – Juventus 0 – 1

Verona – Genoa 0 – 2

Pisa – Cagliari 3 – 1

Sassuolo – Bologna 0 – 1

Como – Roma 2 – 1

Lazio – Milan 1 – 0

Cremonese – Fiorentina 1 – 4

Serie A, la classifica della 29^ giornata

Inter 68

Milan 60

Napoli 59

Como 54

Juventus 53

Roma 51

Atalanta 47

Bologna 42

Lazio 40

Sassuolo 38

Udinese 36

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Fiorentina 28

Lecce 27

Cremonese 24

Pisa 18

Verona 18

Serie A, il programma della 30^ giornata

Cagliari – Napoli: venerdì 20 marzo 2026 ore 18.30

Genoa – Udinese: venerdì 20 marzo 2026 ore 20.45

Parma – Cremonese: sabato 21 marzo 2026 ore 15.00

Milan – Torino: sabato 21 marzo 2026 ore 18.00

Juventus – Sassuolo: sabato 21 marzo 2026 ore 20.45

Como – Pisa: domenica 22 marzo 2026 ore 12.30

Atalanta – Verona: domenica 22 marzo 2026 ore 15.00

Bologna – Lazio: domenica 22 marzo 2026 ore 15.00

Roma – Lecce: domenica 22 marzo 2026 ore 18.00

Fiorentina – Inter: domenica 22 marzo 2026 ore 20.45