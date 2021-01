Sergio Friscia è uno degli attori e dei comici più conosciuti e amati del panorama televisivo italiano.

Con la sua simpatia e il suo talento ha conquistato il cuore di migliaia di persone che lo seguono con grande affetto.

Chi è Sergio Friscia: età, compagna, fidanzata, lavoro, vita privata e carriera

Sergio Friscia è nato a Palermo il 27 aprile del 1971. Da giovane lavora prima come Dj e poi in alcuni villaggi turistici fino al 1990, quando inizia a lavorare per alcune emittenti televisive siciliane, conducendo programmi comici di varietà.

La prima svolta arriva nel 1997 quando entra nel cast di Macao. Partecipa a diverse fiction di successo come Il capo dei Capi trasmesso su Canale 5 così come Squadra Antimafia.

Per Rai 1, invece, lavora per Le ali. Partecipa anche a Striscia la notizia come imitatore di Beppe Grillo.

Sergio Friscia: il successo degli anni 2000

Dalla primavera 2013 partecipa al programma televisivo Striscia la notizia, con l’imitazione di Beppe Grillo. Il 20 settembre 2014 co-conduce in diretta nel fine settimana di Rai 2 il programma di Michele Guardì Mezzogiorno in famiglia, al fianco di Amadeus e di Alessia Ventura. Il 26 ottobre 2015 esce il suo primo album dal titolo L’altro me, prodotto da Studio Chirco. Nel 2015 è don Vincenzo nel film di Leonardo Pieraccioni Il professor Cenerentolo.

Da gennaio 2016, la domenica pomeriggio, entra a far parte del cast di Domenica In, condotto da Paola Perego e Salvo Sottile su Rai 1. Dal 9 al 13 febbraio 2016 ha condotto l’anteprima del Festival di Sanremo. Nel 2016 è sul set di MMA Love never dies, diretto da Riccardo Ferrero e uscito nell’ottobre dello stesso anno. Conduce il programma comico on the road Ah Ah Car su Rai 4. Dal 28 novembre 2016 torna alla radio, come conduttore, nel cast di Tutti pazzi per RDS.

Nel 2017 partecipa al nuovo film di Ficarra e Picone L’ora legale e nel 2018 è tra gli interpreti del film degli Arteteca, intitolato Finalmente Sposi, diretto da Lello Arena. Nel 2017 Friscia pubblica il suo primo libro autobiografico intitolato Un girovita da mediano, edito da Rai Eri, distribuito da Mondadori.

Ha partecipato, al cinema, alla commedia dal titolo Compromessi sposi, in cui ha recitato al fianco di Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono, con la regia di Francesco Miccichè. Ha condotto dal 2008 al 2018 il programma Mezzogiorno in famiglia ogni weekend su Rai 2.

Nel 2017 Sergio Friscia pubblica il suo primo libro autobiografico intitolato Un girovita da mediano, edito da Rai Eri, distribuito da Mondadori. Nel 2019 è tra gli interpreti del film Tuttapposto, diretto da Gianni Costantino. Nel 2019 in teatro interpreta il personaggio Nello il genio dell’anello nel musical Aladin – il Musical Geniale, scritto e diretto da Maurizio Colombi. Nel 2020 è tra gli interpreti del film di Aurelio Grimaldi Il delitto Mattarella e del film Free – liberi di Fabrizio Maria Cortese.

Sergio Friscia: vita privata

Per quanto concerne la sua vita privata, di certo non è sposato ma non ci sono notizie per quanto riguarda una sua eventuale relazione sentimentale.