Ci sono dolci che nascono quasi per caso, con pochi ingredienti già presenti in cucina, e finiscono per diventare quelli che si rifanno più spesso durante la settimana perché richiedono poco tempo e danno subito una sensazione di dessert “vero”.

Il semifreddo al cioccolato preparato con ricotta e biscotti sta circolando molto proprio per questo motivo. Non serve la panna, non serve una planetaria e non bisogna nemmeno accendere il forno. Basta mescolare bene gli ingredienti e lasciare che il freezer faccia il resto.

Ingredienti

300 grammi di ricotta

100 grammi di cioccolato fondente

80 grammi di biscotti a scelta

Cacao crudo in polvere q.b.

Come preparare il semifreddo al cioccolato

La parte interessante è che il risultato non ricorda il classico dolce “light” senza carattere. La presenza della ricotta rende la crema morbida e compatta allo stesso tempo, mentre il cioccolato fondente dà quella nota intensa che fa sembrare il dessert molto più elaborato di quanto sia realmente.

Il primo passaggio consiste nel far sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria oppure nel microonde, facendo attenzione a non surriscaldarlo. Nel frattempo si lavora la ricotta con una forchetta o una frusta fino a renderla liscia e cremosa.

Quando il cioccolato si è leggermente raffreddato si versa direttamente nella ricotta, mescolando con calma fino a ottenere una crema uniforme e senza grumi. A quel punto si sbriciolano i biscotti, lasciandone qualcuno più grosso per dare una consistenza più piacevole al semifreddo.

Il composto va trasferito in uno stampo piccolo oppure in coppette monoporzione. Dopo aver livellato bene la superficie, il dolce deve riposare in freezer per almeno tre ore. Prima di servirlo basta lasciarlo pochi minuti a temperatura ambiente e completare tutto con una spolverata di cacao crudo in polvere.

Uno dei motivi per cui questo semifreddo viene preparato così spesso è la sua praticità. Non richiede strumenti particolari e permette di ottenere un dessert fresco e cremoso anche quando si ha poco tempo o poca voglia di stare ai fornelli.

La combinazione tra ricotta e cioccolato crea infatti un equilibrio molto diverso rispetto ai classici dolci confezionati. Il sapore rimane intenso ma la consistenza è più leggera, soprattutto se servito appena tirato fuori dal freezer.

C’è anche chi aggiunge granella di nocciole, pezzi di frutta o un cucchiaino di caffè per renderlo ancora più personale. Ma la versione più semplice continua a essere quella che convince di più, probabilmente perché ricorda quei dolci fatti in casa preparati senza troppi passaggi, usando solo quello che c’è davvero in cucina.