Nel panorama culinario italiano, la ricerca di dolci freschi e leggeri che non rinuncino al gusto è sempre in crescita.

Tra le proposte più apprezzate, spicca la torta fredda al caffè e cioccolato con Pavesini, un dessert senza cottura che coniuga velocità di preparazione, leggerezza e sapore. Questa ricetta, ideata da una esperta in scienze dell’alimentazione, propone alternative salutari come l’uso di eritritolo e yogurt greco, rendendo il dolce adatto anche a chi è attento alla linea.

La torta fredda con Pavesini, caffè e cioccolato

Questa torta fredda rappresenta una soluzione ideale per chi desidera un dolce rapido ma raffinato, capace di soddisfare il palato con il perfetto equilibrio tra la cremosità della crema e la croccantezza dei Pavesini. La preparazione è semplice e non richiede l’uso del forno, un vantaggio non indifferente durante le giornate più calde o per chi ha poco tempo a disposizione.

La ricetta originale prevede una teglia da 24×24 cm per circa 8 porzioni, con un apporto calorico di circa 210 kcal a porzione, un valore contenuto che la rende adatta come dessert dopo pasto o come spuntino leggero. Gli ingredienti principali includono i Pavesini, biscotti storici italiani prodotti dalla Pavesi sin dal 1948, il caffè preparato con moka o espresso, farina di cocco, cioccolato fondente, albumi montati a neve e yogurt greco, con dolcificanti naturali come eritritolo e miele o sciroppo d’agave.

Ingredienti per una teglia da 24×24 cm (8 porzioni)

6 pacchetti di Pavesini

150 ml di caffè (della moka o espresso, leggermente allungato con acqua)

1 cucchiaio di eritritolo

Farina di cocco q.b.

Cioccolato fondente fuso q.b.

Per la crema

150 g di albumi (circa 5)

30 g di farina di cocco

400 ml di yogurt bianco o greco (anche light) cremoso – non troppo liquido

100 g di cioccolato fondente (tritato o in gocce)

2 cucchiai di miele, sciroppo d’agave o d’acero

Il procedimento è suddiviso in fasi semplici: si inizia preparando un caffè leggermente diluito e dolcificato con eritritolo, che va lasciato intiepidire. Successivamente si monta a neve ferma gli albumi, si miscela lo yogurt con il miele o lo sciroppo scelto, e si uniscono delicatamente gli albumi alla crema. Si aggiungono poi la farina di cocco e il cioccolato fondente tritato o fuso. L’assemblaggio prevede di inzuppare velocemente i Pavesini nel caffè e disporli a strati alternati con la crema, completando con una spolverata di farina di cocco.

Il dolce va fatto riposare in frigorifero per almeno due ore, così da rassodarsi e facilitare il taglio in porzioni regolari. Per personalizzarlo, si può decorare con fili di cioccolato fuso o cocco grattugiato, oppure rendere la versione ancora più leggera sostituendo parte del cioccolato con gocce senza zuccheri aggiunti. La torta si conserva bene in frigorifero per 2-3 giorni, mantenendo intatto il suo sapore e la consistenza.