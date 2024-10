Powered by

Ieri pomeriggio, sul famoso Sentiero degli Dei, è stato necessario un intervento di soccorso in elicottero per assistere un turista americano colpito da un malore. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, insieme al servizio di Elisoccorso 118 di Napoli, è intervenuto per aiutare l’uomo, originario della California, che ha accusato un improvviso malore mentre percorreva il tratto della mattonella 8B, rendendogli impossibile proseguire il cammino.

I familiari, che erano con lui durante l’escursione, hanno prontamente allertato il 118. La centrale operativa Napoli Est ha quindi richiesto l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), che ha inviato una squadra di soccorso. Giunti rapidamente sul posto, i soccorritori hanno comunicato la posizione esatta dell’uomo, permettendo così all’Elisoccorso di decollare da Napoli e di intervenire prontamente.

Sul luogo, l’elicottero ha sbarcato un elisoccorritore del CNSAS e un’équipe medica, che ha stabilizzato il turista utilizzando un triangolo di evacuazione per il recupero sicuro a bordo. Dopo aver completato le operazioni, la squadra terrestre del CNSAS è rientrata, avendo cooperato attivamente al soccorso e al trasporto in elicottero del paziente verso una struttura sanitaria per ulteriori cure