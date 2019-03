A Ravello il seminario di studio “L’Arte dei muretti a secco”. Oggi a Villa Rufolo

Si sta svolgendo a Ravello il seminario di studio “L’Arte dei muretti a secco: un Patrimonio dell’Umanità da conservare e valorizzare – UNESCO 2018”.

Il seminario rientra nell’iniziativa “Benessere Giovani – Ravello Focus” e si svolge per tutta la giornata di oggi a Villa Rufolo. Il learning event è organizzato dal Comune di Ravello, dalla Fondazione ITS BACT, dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, dalla Fondazione Ravello, dall’Associazione Oscar Niemeyer e in collaborazione con la Regione Campania, l’Ordine degli Ingegneri di Salerno e con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli.

L’iniziativa, che ha visto il coinvolgimento anche dell’Accademia della Pietra a secco del Trentino e della Rete Antenna PON Ricerca Puglia, è mirata alla presentazione di un piano di azione per la conservazione e la valorizzazione nel Terzo Millennio. L’obbiettivo è quello di Identificare le azioni da attivare per assicurare la conservazione dell’arte dei muretti a secco mettendo in campo le generazioni e le tecnologie dell’era digitale.

Saranno inoltre presentate le prossime attività di ricerca che riguardano la ricognizione sulle diverse tipologie di muretti a secco e sulle loro funzionalità nella storia; l’analisi dei punti di forza e di debolezza riscontrati nelle performance più rappresentative dell’arte fondante e il know how realizzativo con le relative materie prime; l’analisi dei materiali e relativi potenziali di utilizzo nei diversi contesti tradizionali conservandone valori estetici oltre che funzionale; il ruolo fondamentale dei muretti a secco nella prevenzione delle frane, delle inondazioni e delle valanghe e nella lotta all’erosione e alla desertificazione della terra.

Durante il learning event si presetneranno anche le azioni di formazione sul territorio in merito alla costituzione di una scuola di formazione per trasmettere l’arte della costruzione dei muretti a secco; un Corso sperimentale di istruzione terziaria professionalizzante sulla figura nazionale “Tecnico superiore per la produzione/riproduzione di artefatti artistici – Indirizzo: Terrazzamenti e muretti a secco”; un corso sperimentale di qualificazione; un Distretto culturale terrazzamenti e muretti a secco nella costiera sorrentino-amalfitana.

Al seminario interverranno il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino; Francesco Caruso Ambasciatore UNESCO, Maurizio di Stefano presidente Emerito ICOMOS, Franco Alfieri Capo della Segreteria del Presidente Regione Campania e Consigliere alle Politiche Agricole, Forestali e Pesca, Rosanna Romano dirigente Politiche Culturali e del Turismo Regione Campania, Aniello Di Vuolo Presidente Fondazione ITS BACT, Alfonso Andria Presidente Centro Universitario Ravello, Giuseppe Pagliarulo dirigente regionale progetto Benessere Giovani, Filippo Diasco direttore Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Campania, Edoardo Cosenza presidente Ordine Ingegneri Napoli, Michele Briganti presidente Ordine Ingegneri Salerno, Chiara Marciani Assessore Regionale alla Formazione, Mauro Felicori Commissario della Fondazione Ravello, Maria Somma Autorità di Gestione FSE e FSC Regione Campania.