Situato a pochi chilometri da Isernia, questo edificio sacro sembra uscito da un libro di fiabe, con le sue guglie slanciate e le vetrate colorate che catturano la luce come opere d’arte. La sua architettura neogotica ricorda più la Sagrada Família di Barcellona che una chiesa italiana, ma il fascino è tutto made in Molise.

La storia del santuario affonda le radici in un evento miracoloso avvenuto nel 1888, quando due pastorelle del luogo affermarono di aver visto la Vergine Maria. Da quel momento, il piccolo comune di Castelpetroso, con poco più di 1.500 abitanti, divenne meta di pellegrinaggio. La costruzione dell’edificio iniziò nel 1890 e si protrasse fino al 1975, creando una struttura imponente composta da una cripta dedicata a San Michele Arcangelo e da una basilica superiore in onore dell’Addolorata. Nel 1995, papa Giovanni Paolo II visitò il santuario, confermandone l’importanza religiosa e culturale.

Tra natura, arte e spiritualità

Raggiungere Castelpetroso è già un’esperienza di per sé. Il percorso parte dal capoluogo Isernia, seguendo strade panoramiche che attraversano cascate e boschi: prima la Cascata del Longanello, immersa in un contesto naturale di grande suggestione, poi la Cascata Rio a Roccamandolfi, dove un ponte tibetano aggiunge un pizzico di adrenalina alla passeggiata. Infine, le cascate di Carpinone offrono una pausa rinfrescante prima di arrivare al santuario, che domina la vallata dall’alto del suo colle.

Oltre all’aspetto religioso, Castelpetroso offre soluzioni per chi desidera fermarsi e godere della zona: la Casa di accoglienza del pellegrino propone B&B, pensione completa, ostello per giovani e spazi comuni come auditorium e centri di accoglienza. La visita al santuario è gratuita e permette di ammirare dettagli architettonici unici, come le volte a crociera e le torri che sembrano sfiorare il cielo. Gli orari delle celebrazioni e del Santo Rosario sono distribuiti lungo tutta la giornata, sia nei giorni feriali che nei festivi, garantendo a chiunque la possibilità di vivere un momento di spiritualità.

Chi cerca bellezze nascoste nel cuore d’Italia trova a Castelpetroso un’esperienza che unisce natura, arte e fede. L’atmosfera fiabesca della basilica, la maestosità delle cascate circostanti e la quiete dei piccoli borghi molisani rendono questo itinerario unico: un vero gioiello che sorprende, emoziona e lascia un ricordo indelebile.