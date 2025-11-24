Opinionista e giurata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha sollevato dubbi su un possibile cambiamento estetico: la verità sui ritocchini.

Giornalista, scrittrice, opinionista e presenza fissa nel cast di Ballando con le Stelle in qualità di giurata. Selvaggia Lucarelli, originaria della provincia romana classe 1974, è diventata uno dei volti di punta della tv italiana. Nel periodo autunnale è chiamata puntualmente a dare le sue votazioni sulla pista più famosa del piccolo schermo.

Sono quasi dieci anni che occupa la sua poltroncina, dal lontano 2016. La sua personalità è uno dei punti di forza del programma, che può contare su giudizi diretti e taglienti. La Lucarelli è diventata così molto familiare per gli italiani, che la seguono assiduamente anche attraverso le sue pagine social.

Il sabato sera i suoi battibecchi con le star in gara a Ballando sono tra i momenti più attesi, nonostante questa volta neanche Barbara D’Urso sia riuscita a scatenare grandi polemiche. Eppure, nel corso del tempo, non sono state soltanto le sue opinioni a far parlare gli italiani.

Non tutti sanno che la giornalista ha esordito nel mondo dello spettacolo in veste di attrice e autrice, lavorando in teatro anche al fianco di Max Giusti. Dal suo debutto ad oggi, secondo qualcuno il suo aspetto sarebbe cambiato. In diverse occasioni il web ha evidenziato la possibilità che la giudice di Ballando possa aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. La sua risposta diretta è arrivata.

Selvaggia Lucarelli rifatta: la verità sugli interventi estetici

Oggi 51enne, Selvaggia Lucarelli può vantare un aspetto fresco e glamour che rende la sua immagine eternamente giovane. Qualcuno negli anni ha ipotizzato che potesse trattarsi del frutto di punturine e piccoli interventi di chirurgia estetica, soprattutto per quanto riguarda il viso dell’opinionista.

La stessa però, ha sempre smentito affermando di non essersi mai rivolta all’aiuto di un chirurgo per cambiare i suoi lineamenti. Nel 2017, in un post pubblicato su Facebook, ha dichiarato a chiare lettere la sua verità. “Non sono mai stata da un chirurgo plastico, mai fatto punture, mai fatto manco acido e non so che”, ha detto la Lucarelli.

Anche successivamente la scrittrice è finita al centro dei commenti sul web. Diversi utenti, anche nel 2021, hanno notato cambiamenti nel volto della 51enne, che secondo alcuni avrebbe effettuato diversi ritocchini nelle zone degli zigomi, degli occhi e del mento.

In ogni caso, si è trattato di speculazioni che non hanno mai trovato conferma da parte della diretta interessata, che tuttavia non si è mai dimostrata contraria alla chirurgia estetica. Si è espressa in proposito nel 2024, in occasione dell’intervento di blefaroplastica a cui ha ceduto la make-up artist Clio MakeUp.

L’opinionista è scesa in campo per difendere la famosa influencer dagli attacchi degli haters. Lo ha fatto sostenendo che la scelta di sottoporsi all’operazione dovrebbe essere personale, a maggior ragione perché per Clio le palpebre sono un importante strumento di lavoro nell’ambito del make-up. Quanto a lei, è proprio il trucco l’unico segreto di bellezza su cui fa affidamento.