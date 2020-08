Sei mai stata sulla luna: trama, cast, attori e anticipazioni questa sera Rai1

Questa sera su Rai1 sarà proposto il film Sei mai stata sulla luna uscito nel 2015 e diretto da Paolo Genovese.

Sei mai stata sulla luna: trama

La protagonista è Guia, ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto che le farà capire che l’unica cosa che le manca è l’amore, quello vero. Ma quando la felicità sarà ad un passo da lei, non saprà come raggiungerla.

Sei mai stata sulla luna: cast

Cast di alto profilo per il film che questa sera, 6 agosto, terrà inchiodati al televisore milioni di telespettatori.

I protagonisti della pellicola sono: Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcore’, Giulia Michelini, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Pietro Sermonti, Nino Frassica, Paolo Sassanelli, Dino Abbrescia, Rolando Ravello, Maurizio Mattioli, Simone Dell’Anna, Isabella Briganti.