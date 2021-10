Attenzione qui ci sono gatti protetti: il segnale stradale apparso in Campania

Un segnale stradale alquanto particolare è apparso in un comune in provincia di Napoli per tutelare dei nostri amici a quattro zampe: i gatti.

L’idea di questo particolare segnale stradale è venuta al Comune di Quarto, nel Napoletano, e indica la presenza di una colonia felina per cui bisogna procedere con prudenza. Vari i cartelli stradali installati per avvisare automobilisti e gente di passaggio della presenza di una colonia felina.

Campania, Quarto diventa città cat friendly

Soddisfatti il sindaco Antonio Sabino e la consigliera Francesca Rusciano, tra le promotrici di questa iniziativa. Quarto dunque diventa città cat friendly a tutti gli effetti. Stamattina, dopo l’installazione dei cartelli.

Il sindaco Antonio Sabino ha spiegato: “La nostra città è abitata da una colonia felina protetta e censita. Per questo motivo, grazie anche al lavoro della consigliera Rusciano, abbiamo installato una serie di cartelli che ne segnalano la presenza, in modo da invitare in particolare gli automobilisti a prestare maggiore attenzione. A tutela ed il benessere degli animali continua ad essere un impegno di questa amministrazione, oltre che ad essere un gesto di grande civiltà. Facciamo attenzione!”.

I cartelli stradali installati tra le strade di Quarto non rappresentano una vera e propria novità: segnali del genere sono molto diffusi, soprattutto nei paesi esteri, ma in Italia si stanno affermando da nord a sud.

A richiederli spesso sono proprio i residenti della zona come a Modena dove alcuni cittadini hanno chiesto l’installazione di un cartello per segnalare la presenza di tanti gatti randagi nella zona.

Gli scopi di questi cartelli stradali sono principalmente due e riguardano sia gli automobilisti che i gatti: ridurre i rischi molteplici sia per gli automobilisti che naturalmente per gli stessi felini, soprattutto di notte quando i pericoli sono più forti per entrambi, visto che gli automobilisti rischiano di investirli oppure di sbandare con l’automobile proprio per evitare l’impatto con i felini.