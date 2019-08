Se mi lasci non vale: trama, cast, attori e curiosità film in onda su Canale 5

Questa sera su Canale 5 andrà in onda il film Se mi lasci non vale, uscito nel 2016 e diretto da Vincenzo Salemme.

Vincenzo e Paolo sono accomunati dallo stesso triste destino: entrambi sono stati lasciati dalle proprie compagne. Una sera, i due si incontrano per caso in un locale, si riconoscono l’uno nel dolore dell’altro e fanno subito amicizia.

Tuttavia le delusioni amorose continuano a bruciare come il primo giorno, finché Vincenzo non ha l’illuminazione: l’unico modo per smettere di star male e voltare pagina è la vendetta.

I due escogitano dunque un piano machiavellico per infliggere alle loro ex la stessa sofferenza subita.

Ciascuno di loro dovrà avvicinare la ex dell’altro, conquistarla facendo leva sugli interessi e i punti deboli rivelati dall’amico, farla innamorare perdutamente e poi lasciarla senza pietà.

È così che Paolo dovrà fingersi un vegano convinto per avvicinare Sara, la ex di Vincenzo, mentre quest’ultimo dovrà calarsi nei panni di un ricco magnate, per colpire al cuore Federica, la ex di Paolo che sembra interessata solo al potere e al denaro.

Per aiutarli nell’impresa fa il suo ingresso in scena Alberto, un teatrante sui generis ingaggiato per fingersi l’autista, con tanto di divisa ufficiale, e rendere più verosimile l’interpretazione di Vincenzo. (Coming soon)

Una commedia che in questi anni è stata riproposta molte volte ed è stata capace di ottenere un grandissimo successo di pubblico.

Se mi lasci non vale: cast

Cast quasi completamente italiano e di alto profilo per il film che sarà proposto questa sera su Canale 5.

I protagonisti del film, infatti, sono: Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Paolo Calabresi, Serena Autieri, Tosca D’Aquino, Carlo Giuffré.