Scuola Campania, De Luca: “In classe con i tamponi salivari e classi sentinella”

Vincenzo De Luca nella consueta diretta facebook del venerdì ha parlato del tanto atteso ritorno in classe per quanto riguarda gli studenti campani.

Il presidente della regione Campania ha spiegato che sarà fondamentale ultimare la campagna vaccinale.

«Se i nostri concittadini ci daranno una mano e ci impegniamo per settembre o ottobre per completare la campagna di vaccinazione, noi a fine ottobre usciamo dal calvario».

De Luca ha fatto poi il punto della situazione proprio per quanto concerne la campagna vaccinale.

«Al momento sono 7,2 milioni le vaccinazioni fatte: 3,8 milioni persone hanno fatto almeno una dose, 3,25 milioni persone sono immunizzate».

Nel corso della diretta facebook De Luca ha svelato anche cosa ci dovremo attendere al momento dell’inizio dell’anno scolastico.

«Nella fascia 12-19 anni ci sono 500mila giovani e già hanno aderito 282 mila. Se calcoliamo la fascia per le medie superiori dobbiamo fare altre 100mila vaccinazioni, non è un numero fuori portata. Per le medie, invece, pensiamo di procedere con i tamponi salivari e le classi sentinella, un campione per controllare in alcuni istituti in ogni provincia quello che succede».