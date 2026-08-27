Le prime brezze di settembre portano da sempre con sé il profumo dei nuovi inizi, la voglia di ritrovare i compagni di squadra e il desiderio irrefrenabile di veder rotolare un pallone su un campo verde. È in questo clima di entusiasmo rinnovato che l’associazione sportiva dilettantistica Sporting Arechi si appresta a spalancare le porte del centro sportivo Tiki-Taka di Pellezzano per una serie di open day gratuiti dedicati a bambini e bambine nati dal 2014 al 2022.

L’iniziativa si svolgerà presso la struttura coperta situata in via Wenner/via De Vita. Il calendario prevede sessioni nei giorni di lunedì e venerdì (31 agosto, 4, 7 e 11 settembre) divise per fascia d’età: dalle 16:30 alle 17:30 per i nati nel 2018/2019, dalle 17:30 alle 18:45 per le annate 2016/2017 e dalle 18:45 alle 20:00 per i ragazzi del 2014/2015. I più piccoli, nati negli anni 2020, 2021 e 2022, saranno invece protagonisti nei mercoledì 2 e 9 settembre dalle 16:30 alle 17:30.

Alla base dell’iniziativa vi è una solida visione societaria orientata alla crescita sociale dei giovani del territorio. «Vogliamo che lo Sporting Arechi sia un punto di riferimento formativo ed umano per tutte le famiglie di Pellezzano e della provincia di Salerno», dichiara Alfonso Gaeta, presidente dell’associazione di Pellezzano. «Il nostro obiettivo va ben oltre il risultato sportivo: desideriamo offrire un ambiente sano, sicuro e inclusivo dove ogni bambino possa sentirsi valorizzato e parte di una grande famiglia».

Sul piano tecnico e pedagogico, la scuola calcio fa perno sulla qualità degli impianti e sulla competenza dello staff prescelto. «Mettere a disposizione un impianto al coperto e uno staff di formatori qualificati ci permette di garantire la massima continuità didattica e la sicurezza dei ragazzi», spiega Diego Ricco, Responsabile della scuola calcio. «La nostra metodologia coniuga l’insegnamento della tecnica di base al divertimento: i primi allenamenti servono a far nascere la passione per il gioco attraverso la coordinazione, il rispetto delle regole e il lavoro di squadra».

Particolare attenzione è stata dedicata anche al dialogo costante con le famiglie e alla promozione dei valori del club. «L’open day rappresenta la nostra vetrina principale per raccontare l’identità e l’energia dello Sporting Arechi», conclude Francesco Varriale, responsabile comunicazione dell’associazione. «Abbiamo voluto strutturare una campagna d’informazione capillare e diretta per permettere a tutti i genitori di conoscere da vicino la nostra offerta formativa e facilitare le prenotazioni tramite i nostri canali ufficiali».

Per informazioni dettagliate e per effettuare la prenotazione alle sedute di allenamento è possibile contattare la società direttamente via WhatsApp ai numeri 3921588545 (Alfonso) oppure 3282745054 (Diego).