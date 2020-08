Scintilla è senza ombra di dubbio uno dei comici più simpatici e amati del piccolo schermo.

Il suo vero nome è Gianluca Fubelli e grazie alla sua simpatia e al suo sorriso contagioso ha conquistato l’ammirazione di milioni di persone che lo seguono con passione.

In questa stagione televisiva ha la possibilità di mettersi in luce non solo come comico ma anche come presentatore.

Insieme a Belen Rodriguez, Paolo Ruffini e i Panpers, infatti è stato alla guida del programma comico di Italia 1: Colorado.

In questo periodo è uno dei protagonisti della nuova stagione di La sai l’ultima?

Scintilla La sai l’ultima: chi è, età, fidanzata, lavoro, carriera e curiosità

La sua carriera di artista nei primi anni è legata ad un gruppo che ha riscosso grande successo “I turbolenti”.

Dal 1998 al 2013 hanno vinto diversi premi e hanno partecipato a numerose trasmissioni televisive e sono stati protagonisti di molti spettacoli teatrali.

Scintilla ha avuto modo di fare anche un’esperienza nel mondo del cinema partecipando al film Eccezzziunale… veramente – Capitolo secondo… me di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono.

Ha continuato la sua carriera d’attore grazie all’amico e collega Paolo Ruffini è stato il co-protagonista nel film Tutto molto bello.

Tra il 2016 e il 2017 è passato alla conduzione di House of Gag insieme a Omar Fantini. Il giorno seguente vengono licenziati.

Nel 2017 inizia la conduzione di Colorado, al fianco di Paolo Ruffini e Federica Nargi.

Per quanto concerne la sua vita privata, da diverso tempo è fidanzato con Elena Morali e presto dovrebbero anche convolare a nozze.

L’esperienza a Colorado

In queste prime puntate è stato uno dei protagonisti di Colorado. Sempre divertente e simpatico ha conquistato il cuore del pubblico.

Non solo come comico ma anche come presentatore si è disimpegnato alla grande.

Per rivederlo all’opera sul palco di Colorado non resta che sintonizzarsi in prima serata su Italia 1.