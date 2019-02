Sciare a Roccaraso: 5 Motivi per Andare sulla Neve in Questa Località

State pensando di andare a sciare a Roccaraso?

Ecco allora per voi una panoramica di questa nota meta invernale insieme a una serie di motivi per cui dovreste sceglierla.

Roccaraso: un luogo da non perdere

Roccaraso è una delle maggiori attrazioni turistiche montane dell’Appennino.

Si trova nella bassa provincia dell’Aquila, in Abruzzo e fa parte della Comunità montana Alto Sagro e Altopiano delle Cinque Miglia.

Grazie ai suoi 130 km di piste da discesa, 60 km di piste da fondo e ai 32 impianti di risalita si può considerare tra i più belli e grandi comprensori sciistici dell’Italia centrale.

Queste piste, non a caso, hanno ospitato la Coppa del mondo.

Se siete appassionati di neve, della montagna e di sport invernali, questa località è perfetta per la vostra vacanza in famiglia, in coppia o con gli amici.

Sono tante le alternative da sfruttare per rendere il tuo soggiorno divertente e appassionante.

Le piste del comprensorio

Roccaraso dispone di 3 piste nere, 14 rosse, 16 blu servite da 16 impianti: 1 cabinovia, 8 seggiovie, 5 skipass e 2 tapis roulant.

Tutta l’area offre 49 piste su 78 km solo per lo sci alpino. Quasi tutte le piste sono pensate per l’innevamento artificiale programmato e chiunque può godere degli ampi spazi nella loro varietà di pendii.

Ci sono 2 snowpark sulle piste di Vallefura e Pescocostanzo con la possibilità di fare snowkite e eliski.

A Pizzalto ci sono campi per i piccoli con cyclette sulla neve, video Ski e giochi gonfiabili, serviti da 2 tapis roulant.

Per lo sci di fondo sul Piano dell’Aremogna ci sono 2 anelli battuti per circa 8 km da Roccaraso centro e altri 3 anelli liberi per 24 km.

Il consorzio skipass Alto Sagro unisce i gestori di impianti di risalita della Comunità Montana dell’Alto Sangro e dell’Altopiano delle Cinque Miglia.

Si ha così un solo skipass per gli impianti di Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, Pescasseroli e Barrea.

Sciare a Roccaraso, ecco 5 Motivi

Ci sono vari motivi per scegliere di sciare a Roccaraso…

#1 Tante e tante piste per tutti i gusti

Avere 130 km di piste nel cuore del comprensorio più grande dell’Appennino è già un privilegio unico. Il tutto in un solo skipass, con tante cabinovie e seggiovie, sciovie e tapis roulant, che avrai difficoltà nella scelta.

#2 Ideale per famiglie, con tutti comfort

Il comprensorio sciistico è a misura di famiglia. Ludoteche in quota, kinderheim, campi scuola: tutto è pensato per aiutare genitori e bambini che vogliono sciare sulle nostre piste.

Parcheggi grandi e vicini alle piste, impianti di risalita moderni e veloci, servizi efficienti a disposizione anche dei diversamente abili.

Dalla ristorazione al noleggio delle attrezzature tecniche: troverete tanta qualità ma anche la passione e la competenza di chi le cose le sa fare per bene.

#3 Una meta con promo e agevolazioni

Avrete a disposizione tantissime promozioni sia per giovani, famiglie, per chi vuole divertirsi per una settimana o solo per un solo giorno. Si può risparmiare sull’acquisto dello skipass, sul noleggio degli sci e degli scarponi, sul pranzo in baita combinando queste soluzioni in tutti i modi.

#4 Extra Esperienze

La bellezza e l’emozione di cenare in Baita (Valle Verde” all’Aremogna, “Paradiso” a Pizzalto e “Il Prato” a Monte Pratello), conoscere tante persone e condividere con loro le avventura della giornata trascorsa.

#5 Attrezzata di tutto punto

La presenza di cabine da dieci posti, piste nuove e sicure, la seggiovia quadriposto delle Crete Rosse a Monte Pratello e il skilift al Valloncello, sempre a Monte Pratello.

Allora, vi siete convinti che sciare a Roccaraso è la scelta migliore?

Leggete quali sono i migliori hotel e ristoranti in questa località.

Fateci sapere come sarà andata la vostra vacanza sulla neve.