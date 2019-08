Scala: il 16 agosto partono i Laboratori di échos”. Si inizia con il Quartetto d’Archi

Il 16 agosto alle 9.00 al Duomo di San Lorenzo a Scala avranno inizio i “Laboratori di échos” il cui primo tema sarà “Il Quartetto d’Archi”.

Si tratta di una serie di 3 LEZIONI APERTE AL PUBBLICO e ad INGRESSO GRATUITO in cui si potrà assistere al duro lavoro di preparazione che un gruppo di musicisti professionisti affronta prima di ogni concerto, al fine di comprendere meglio anche gli elementi che concorrono alla realizzazione più o meno efficace di una composizione.

Un’occasione davvero speciale, soprattutto per i “non addetti ai lavori”, giovanissimi e non, per avvicinarsi al mondo della musica classica e cominciare a riscoprirla anche nei suoi retroscena.

Le lezioni rientrano nel progetto “échos – musica, fede, tradizione” di cui un punto fondamentale spetta alla formazione, in particolare quella musicale. Formazione non riservata soltanto ai musicisti ma aperta a tutti gli appassionati e perché no, aperta al pubblico.

Il pubblico, un fattore troppo spesso trascurato, quando si parla di manifestazioni musicali e di spettacolo in genere, che ha bisogno esso stesso di formarsi per poter apprezzare a pieno una qualsiasi forma d’arte.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3662068891 o inviare una e-mail: mat90.esp@gmail.com