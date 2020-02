Sarà girato in Abruzzo il film tratto dal libro “Wolfskin” di Emilia Filocamo di Ravello

Il libro scritto dalla ravellese Emilia Filocamo “Wolfskin”, presto diventerà un film che potrebbe riscuotere altrettanto successo.

E’ stata la stessa autrice a rendere nota la notizia tramite un messaggio apparso sul suo profilo facebook.

“Per il mio compleanno non potevo sperare in un regalo più bello – scrive Emilia Filocamo – Signore e signori cominciano le riprese del progetto cinematografico nato dal mio romanzo fantasy ambientato in Abruzzo. Il mio grazie commosso e gigantesco va ad Ensino Di Cecco e Federica Vicino, due professionisti che ogni giorno lottano e lavorano per i miei lupi e le mie streghe, a Donald Jones, il mio editore negli Usa. Grazie a voi e alla terra meravigliosa d’ Abruzzo. E grazie nonna per tutti i tuoi racconti. A pochi giorni dal ciak, dico grazie di cuore a tutti voi”.

Una fantastica notizia che inorgoglisce l’intera Costiera Amalfitana che attende con ansia di poter ammirare e gustare il film tratto dal romanzo Wolfskin.