Sara Gama è senza ombra di dubbio uno dei punti di riferimento per quanto riguarda il calcio femminile nel nostro paese.

Non solo capitano della nazionale ma simbolo di un intero movimento. Ha saputo farsi apprezzare all’estero per le sue doti tecniche e fisiche.

Perno fondamentale della retroguardia della Nazionale Italiana, anche grazie alle sue prestazioni le azzurre sono arrivate fino ai quarti di finale dei Mondiali.

Sara Gama: chi è, età, vita privata e carriera capitano Nazionale Italia Femminile

Sara Gama è nata a Trieste il 27 marzo del 1989. Sin da piccolissima si è avvicinata al mondo del calcio.

L’esordio arriva a 17 anni con il Tavagnacco dove ha collezionato 52 presenze e 4 gol.

Per lei altre stagioni in Serie A con il Chiasiellis, maglia che indossa per ben 50 volte. Per arricchire la sua carriera e la sua esperienza calcistica vola negli Stati Uniti al Pali Blues.

Torna in Italia dove gioca una stagione al Brescia per poi trasferirsi in Francia al Paris St. Germain.

Dopo due stagioni non fortunatissima all’ombra della Tour Eiffel nella sua carriera un’altra parentesi al Brescia prima del definitivo passaggio alla Juventus.

Nella sua carriera ha collezionato 3 scudetti, 2 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italiana.

Per quanto concerne la Nazionale Italiana è il capitano anche per le sue 106 presenza collezionate sin qui.