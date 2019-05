Sarà trasmessa in prima serata l’attesissima ultima puntata speciale di Ciao Darwin. A vestire i panni di Madre Natura nell’ultimo appuntamento della stagione sarà Sara Croce.

A differenza delle altre sfide che si sono svolte sin qui, nella puntata speciale di questa sera non ci saranno due squadre in gioco.

Saranno presenti diversi concorrenti che si sono messi in luce durante le altre puntate ai quali saranno assegnati i Darwin di Donatello.

Sara Croce: chi è, età, fidanzato, lavoro e vita privata Madre Natura Ciao Darwin

Come detto in precedenza niente squadre in studio ma solo alcuni concorrenti, quelli che si sono distinti maggiormente.

In particolari i personaggi che coloreranno la puntata dedicata ai Darwin di Donatello sono stati scelti per l’estrosità, le particolari doti di coraggio, gioco, intelligenza, prontezza, cultura e altro ancora.

In questo modo saranno ripercorsi i momenti più belli, divertenti ed esilaranti, di questa stagione di grande successo di Ciao Darwin.

Saranno premiati i concorrenti per le categorie: Miglior Performance, Personaggio dell’anno, Miglior look, Premio faccia tosta, Miss Darwin e Mister Darwin.

A vestire i panni di Madre Natura sarà Sara Croce già ospite del programma lo scorso 19 di aprile.

Sara Croce è nata a Garlasco nel 1998. Dopo la maturità ha frequentato la facoltà di comunicazione d’Impresa all’Università Iulm di Milano.

Il suo sogno nel cassetto, però, è quello di riuscire ad entrare in pianta stabile nel mondo dello spettacolo.

Attualmente lavora come modella e ha collaborato con alcune tra le più importanti agenzie del settore.

Grazie alla sua bellezza è riuscita ad arrivare fino alla fase finale di Miss Italia, dove è riuscita a mettersi in luce non solo per la sua bellezza ma anche per la sua determinazione.

Molto seguita anche sui social dove può contare migliaia di follower che la seguono con passione e affetto.