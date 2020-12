Santo Stefano: santo del giorno 26 Dicembre, tra storia e tradizione

Oggi 26 Dicembre si celebra Santo Stefano. Primo martire cristiano, e proprio per questo viene celebrato subito dopo la nascita di Gesù.

Fu arrestato nel periodo dopo la Pentecoste, e morì lapidato. In lui si realizza in modo esemplare la figura del martire come imitatore di Cristo; egli contempla la gloria del Risorto, ne proclama la divinità, gli affida il suo spirito, perdona ai suoi uccisori.

Saulo testimone della sua lapidazione ne raccoglierà l’eredità spirituale diventando Apostolo delle genti.

Santo Stefano è conosciuto in tutto il mondo, in suo onore oggi si terranno celebrazioni in tantissime città.

Datazione della morte

È possibile fissare con una certa sicurezza la data della sua morte per la modalità con cui avvenne: il fatto che non sia stato ucciso mediante crocifissione, bensì tramite lapidazione, tipica esecuzione giudaica, significa che la morte di Stefano è avvenuta nel 36 d.C., durante il periodo di vuoto amministrativo seguito alla deposizione di Ponzio Pilato.

In quel periodo a comandare in Palestina era quindi il Sinedrio, che eseguiva le condanne a morte tramite lapidazione, secondo la tradizione locale. In particolare, nella Bibbia è scritto che Stefano si inimicò alcuni liberti, cosiddetti probabilmente perché discendenti di quegli Ebrei che Pompeo aveva schiavizzato (69 a.C.) e che poi avevano ottenuto la libertà.

Una esecuzione di questo tipo, così come la morte di Giacomo sempre per lapidazione, erano contrarie al diritto romano, in quanto nelle province dell’impero i romani si riservavano in esclusiva i processi capitali e la pena di morte.