Santino Fiorillo è uno dei personaggi più amati del nuovo programma di Rai 1 Io e te condotto da Pierluigi Diaco.

Con il suo ruolo e la sua simpatia ha conquistato l’ammirazione di migliaia di italiani che lo seguono con affetto.

Santino Fiorillo Io e te: chi è, età, curiosità, carriera, lavoro e vita privata

Santino Fiorillo come detto in precedenza si è fatto conoscere per la sua simpatia e i suoi modi garbati.

Secondo le informazioni che circolano sul web ha grande passione per la moda, che esalta spiccatamente con gli outfit che indossa.

Ama molto gli animali e in particolare i gatti. Sbirciando sui social si nota che è sempre in compagnia di amici ma non è chiaro se si fidanzato.

E’ originario del salernitano e, dopo essersi laureato in Comunicazione all’Università degli Studi di Salerno ha deciso di trasferirsi a Roma per lavorare.

Ha ammesso anche di essere molto legato alla sua città: Battipaglia, sempre in provincia di Salerno, dove torna quando è libero da impegni lavorativi.