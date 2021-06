Oggi 16 Giugno la Chiesa Cattolica celebra i Santi Quirico e Giulitta Martiri.

Santi Quirico e Giulitta: vita dei due Martiri del 16 Giugno

Quirico e Giulitta furono martiri del IV secolo. Giulitta, una matrona di stirpe regale dell’attuale Turchia era la madre di Quirico, un piccolo bambino, di circa tre anni, e sua madre,

Allo scoppio violento della persecuzione di Diocleziano Giulitta, rimasta vedova e pensando verosimilmente alla salvezza del suo bambino più che a lei stessa, lasciò la sua città e i suoi averi per scendere insieme con due ancelle verso Seleucia, nell’Isauria.

Anche qui, il governatore romano, Alessandro, mostrava di eseguire, con ferocia gli ordini di persecuzione degli editti imperiali. Giulitta ritenne quindi prudente proseguire per Tarso, nella Cilicia.

Giulitta, la cui reputazione era già nota ad Alessandro, venne per suo ordine raggiunta e tratta in arresto. Ella, non volendo separarsi dal suo bambino, si lasciò tradurre davanti all’implacabile governatore, tenendosi in braccio il piccolo Quirico.

Il martirio

Alessandro interrogò a lungo la donna ma ne ottiene una sola risposta: ‘Io sono cristiana’. Allora Alessandro le fece strappar dalle braccia il figliuolo e la mise alla tortura.

Narra la tradizione che il tenero Quirico, sentendo la madre che in mezzo ai tormenti gridava ‘Io sono cristiana’, ripeteva anch’egli: ‘Io sono cristiano’.

Nel frattempo, il governatore Alessandro, fatto togliere il fanciullo alla madre, lo teneva sulle sue ginocchia. Ma, per quanti sforzi facesse il governatore per distogliere gli occhi del fanciullo dal guardar la madre, il piccolo continuava a tenere gli occhi rivolti verso di lei ed a gridare ‘Io sono cristiano’.

Alessandro, attratto anche dall’avvenenza del fanciullo, gli faceva carezze e se lo accostò per baciarlo; ma il fanciullo lo respingeva ripetutamente finché, adirato e fuori di sé, per un impeto di brutalità, prese per un piede il piccolo Quirico, e, dall’alto della gradinata marmorea su cui stava il suo seggio, lo scagliò furente al suolo, dinanzi agli occhi della madre.

Urtando sui gradini del tribunale, la vittima innocente si sfracellò il capo, e tutto il pavimento all’intorno fu bagnato del suo sangue. La madre, Giulitta, pure impietrita dal dolore, ferma nella fede e resa per grazia divina superiore, riuscì, davanti a quello straziante e raccapricciante spettacolo, a ringraziare tra le lacrime il Signore per aver preso l’anima del figlio nella gloria del Paradiso.

Poi anch’essa, scorticata e coperta di pece bollente, fu condannata alla decapitazione e il suo corpo fu gettato fuori città con quello del suo figliolo.

L’indomani le due ancelle, rilevarono i due corpi durante la notte e li seppellirono. Quando, con l’impero di Costantino, giunse anche per i Cristiani la pace e la sicurezza, una delle ancelle, che era sopravvissuta, poté indicare ai fedeli di Tarso il luogo dove erano state raccolte le spoglie del piccolo Quirico e di Giulitta ed ebbe così inizio la tenera devozione per i due Santi Martiri.