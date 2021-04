Oggi la Chiesa Cattolica celebra Sant’Anselmo d’Aosta, Vescovo e dottore della Chiesa e Patrono di Challand-Saint-Anselme.

Sant’Anselmo d’Aosta: vita, martirologio e preghiera del Santo del 21 aprile

Questo Santo è chiamato, a ragione, il primo degli Scolastici, ossia quei filosofi che ripresero lo studio della vera e sana filosofia del grande Aristotile, cristianizzandola.

Sant’Anselmo nacque ad Aosta, cittadina del Piemonte, nell’anno 1033, da Gandolfo e Ermemberga, nobili e ricchi signori. A quindici anni decise di consacrarsi al servizio del Signore ma la volontà contraria del padre e la repentina perdita della madre lo distolsero dal suo proposito.

A causa dei maltrattamenti del padre, fu costretto ad abbandonare la casa e cercare in terra straniera un migliore avvenire. Andò in Francia ed entrò come discepolo nel monastero del Bec in Normandia, ove insegnava il celebre Lanfranco di Pavia. Entrò nell’Ordine Benedettino e vestì l’abito religioso.

Ebbe tanto a soffrire, sia da parte dei confratelli più anziani, sia da parte del re inglese il quale giunse ad esiliarlo. Dopo alcuni anni d’esilio, fu richiamato alla sua sede primaziale di Cantorbery, ove santamente rese l’anima al Signore che generosamente aveva servito, il 21 aprile 1109. I suoi scritti gli meritarono dalla S. Chiesa il titolo di Dottore.

PRATICA

Formiamo la nostra mentalità cattolica sopra la dottrina vera che è quella della Chiesa, leggendo i periodici, i giornali, i libri da lei approvati e non permettendoci mai di leggere stampa cattiva o frivola.

PREGHIERA

Dio, che al popolo tuo desti per ministro di eterna salvezza il beato Anselmo, esempio preclaro di pazienza, dehil fa’ che come l’abbiamo avuto dottore in vita sulla terra, così meritiamo di averlo intercessore in cielo.

MARTIROLOGIO ROMANO

A Canterbury, nell’Inghiltérra, sant’Ansélmo Vescovo, Confessore e Dottore della Chiesa, illustre per santità e per dottrina.