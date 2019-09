Santa Rosalia 4 Settembre: preghiera, storia e in quali città si festeggia oggi

Oggi 4 Settembre si celebra Santa Rosalia. Milioni di donne proprio in questa giornata festeggeranno il proprio onomastico.

Saranno, inoltre, milioni i fedeli in giro per il mondo che rivolgeranno le loro preghiere alla santa.

Santa Rosalia 4 Settembre: storia e in quali città si festeggia oggi

Vergine eremita del XII secolo, santa Rosalia è divenuta patrona di Palermo nel 1666 con culto ufficiale esteso a tutta la Sicilia.

Figlia di un nobile feudatario, Rosalia Sinibaldi visse in quel felice periodo di rinnovamento cristiano-cattolico, che i re Normanni ristabilirono in Sicilia, dopo aver scacciato gli Arabi che se n’erano impadroniti dall’827 al 1072; favorendo il diffondersi di monasteri Basiliani e Benedettini.

In quest’atmosfera di fervore e rinnovamento religioso, s’inserì la vocazione eremitica della giovane che lasciò la vita di corte e si ritirò in preghiera in una grotta sul monte Pellegrino, dove, secondo la tradizione, morì il 4 settembre 1160.

Nel 1624, mentre a Palermo la peste decimava il popolo, lo spirito di Rosalia apparve in sogno ad una malata, e poi ad un cacciatore. A lui Rosalia indicò la strada per ritrovare le sue reliquie, chiedendogli di portarle in processione per la città.

Così fu fatto: e dove quei resti passavano i malati guarivano, e la città fu purificata in pochi giorni. Da allora, a Palermo, la processione si ripete ogni anno. Rosalia, fu inclusa nel Martirologio romano nel 1630 da Papa Urbano VIII.

Santa Rosalia è conosciuta e venerata in tantissime città d’Italia. E’ la patrona di Palermo, Racalmuto, Bisacquino, Bivona, Campofelice di Roccella, Delia, Lentiscosa, Pegli, San Mango Cilento, Santa Margherita di Belice, Santo Stefano Quisquina e Vicari.

Santa Rosalia 4 Settembre: preghiera

O Santa Rosalia, fulgidissima gemma di verginale santità ;

della nostra Città di Palermo,

a Tè con fiducia

rivolgiamo la nostra preghiera.

Tu, che ti ritirasti

nella solitudine di Monte Pellegrino,

non per evadere dalla città,

ma per vegliare su di essa

con la preghiera e con la penitenza,

e liberarla, così, dalla peste di ogni male,

aiutaci a liberarci dal peccato,

radice di tutti i mali sociali,

e a orientare la nostra vita a Dio,

fonte di ogni serenità.

Tu, che fosti sempre fedele

alla grazia e agli impegni del Battesimo,

aiutaci a divenire sempre più consapevoli

di questo primo sacramento della fede,

che ci ha resi figli adottivi di Dio

inserendoci in Gesù Cristo

con il dono dello Spirito Santo,

e a viverlo con fedeltà e coerenza

per essere “sale della terra e luce del mondo”,

fermento evangelico di rinnovamento

religioso, morale e sociale

nel nostro territorio.

Rendi salda la nostra fede,

perché la professiamo apertamente

e la difendiamo con coraggio,

senza mai vergognarci del Vangelo

e la traduciamo ogni giorno nella nostra vita.

Rendi viva la nostra speranza,

fondata sulle promesse

di Colui che non delude

ed è accanto a noi

soprattutto nell’ora del dolore e della prova.

Rendi operosa la nostra carità,

che è l’amore stesso di Dio

riversato nei nostri cuori,

perché sappiamo vederlo, amarlo e servirlo

in tutti gli uomini,

ma specialmente nei più piccoli,

nei poveri, negli ammalati e negli emarginati.

Guidati dalla Vergine Maria,

accompagnaci nel cammino della vita cristiana,

che da Cristo e con Cristo

per mezzo dello Spirito

ci conduce al Padre,

per costruire incessantemente il suo Regno

nella verità e nella vita,

nella santità e nella grazia,

nella giustizia, nell’amore e nella pace.

Amen.