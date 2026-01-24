San Vigilio di Marebbe, conosciuto anche come St. Vigil in Enneberg o Al Plan de Mareo, è una piccola località altoatesina situata nella Valle di Marebbe, laterale della più nota Val Badia. La sua posizione, alle porte dello splendido Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, lo rende una meta perfetta per una coppia che vuole trascorrere una vacanza romantica all’insegna degli sport invernali, della natura e del relax.

Fuga romantica: la scelta dell’hotel

Per una coppia che desidera un soggiorno all’insegna del romanticismo, la scelta dell’alloggio è di grandissima importanza. Un ottimo albergo a San Vigilio di Marebbe è per esempio l’Excelsior Dolomites Life Resort, un hotel che offre servizi di altissimo livello, tra cui si ricordano quattro piscine e vasche idromassaggio, quattro saune, due bagni turchi, due SPA suites private, cinque zone relax, due terrazze, una palestra panoramica e una sala fitness.

Particolarmente raffinata è anche l’offerta enogastronomica, gestita dagli chef Karol e Reni, con un’esperienza ultraventennale.

Le attività invernali a San Vigilio di Marebbe

Soggiornando a San Vigilio di Marebbe, siete nelle vicinanze dell’attrezzatissimo comprensorio sciistico Plan de Corones (Kronplatz), che mette a disposizione circa 121 km di discese, suddivisi tra piste blu, piste rosse e piste nere. Inoltre, se si è possessori dello skipass Dolomiti Superski, si può utilizzare il servizio navetta Skibus Piculin che collega in soli 20 minuti il comprensorio del Plan de Corones a quello dell’Alta Badia. Non si deve poi dimenticare il treno Ski-Pustertal-Express che in 30 minuti collega il Plan de Corones all’area sciistica Tre Cime Dolomiti.

Se allo sci alpino preferite lo snowboard, siete comunque nel posto giusto perché potrete divertirvi nello Snowpark Kronplatz che si trova nei pressi della cabinovia Belvedere.

Altre attività possibili sono lo sci di fondo, le ciaspolate, le escursioni invernali e le discese con lo slittino nelle piste dedicate, la Cianross e la Korer.

Per la cronaca, l’area sciistica Kronplatz resterà aperta fino al 19 aprile 2026.

Le gite nei dintorni e scoperta del territorio

Una vacanza a San Vigilio di Marebbe non significa soltanto avere gli sci ai piedi. Soggiornare a San Vigilio di Marebbe, infatti, permette di scoprire borghi e città vicine ricche di fascino e storia.

Per esempio, è molto interessante visitare alcune località della Val Badia, come San Martino in Badia, Longiarù, Badia, Corvara e San Cassiano, tutte raggiungibili in un tempo ragionevole (40 minuti al massimo).

Una meta particolarmente interessante, raggiungibile in meno di mezz’ora, è Brunico, affascinante città dalle origini medievali. Una visita consigliata in questa città è quella al Castello di Brunico, all’interno del quale si trova anche Museo MMM Ripa, dedicato ai popoli di montagna.

Un’altra ottima idea è recarsi al Lago di Braies, uno dei laghi dolomitici più scenografici, diventato particolarmente noto dopo la serie televisiva RAI “Un passo dal cielo”.

Grazie a questa combinazione di piste, benessere e bellezza naturale, San Vigilio di Marebbe si conferma quindi una destinazione ideale per una vacanza di coppia nel periodo invernale, lontano dallo stress e dalla solita routine.