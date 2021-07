Oggi 3 luglio la Chiesa Cattolica celebra San Tommaso Apostolo, protettore degli agrimensori, degli architetti, geometri.

San Tommaso Apostolo: vita e preghiera del Santo del 3 Luglio

Si conosce ben poco sia del luogo che del mestiere del santo, avrebbe evangelizzato Siria e Persia. Per un’altra tradizione, più tarda, risalente a san Gregorio Nazianzeno, San Tommaso avrebbe raggiunto l’alto corso del fiume Indo, nell’India occidentale, per poi trasferirsi nell’India meridionale, dove morì martire.

Diventato per il mondo intero il modello dello scettico a San Tommaso viene associata la famosa frase “Se non vedo non credo” pronunciata dopo la resurrezione di Gesù. Come detto un modello di scettico che ha bisogno di vedere e di toccare per credere ma che poi, dinnanzi alla prova dei sensi, ci regala la più bella espressione di fede piena ed autentica “Signore mio e mio Dio”.

E’ stato uno dei seguaci che con più passione ha portato la parola di Cristo, evangelizzando molte zone del medio oriente, terra dalla quale molto probabilmente veniva.

San Tommaso è celebrato e venerato in molte città d’Italia. Di sicuro a Ortona il legame tra i fedeli ed il Santo è speciale. La basilica di San Tommaso apostolo, concattedrale dell’arcidiocesi di Lanciano-Ortona, dal 6 settembre 1258 custodisce le ossa del santo. Il navarca ortonese, il pio Leone, insieme con i commilitoni, riportò sulla galea il corpo dell’Apostolo e la pietra tombale, dall’isola greca di Chios.

PRATICA

Facciamo un profondo atto di fede nella divinità di Gesù Cristo

PREGHIERA

Deh! Signore, accordaci di celebrare con gioia la solennità del tuo beato apostolo Tommaso, affinchè siamo sempre assistiti dal tuo patrocinio e possiamo veder accrescere la nostra fede

MARTIROLOGIO ROMANO

Festa di san Tommaso, Apostolo, il quale non credette agli altri discepoli che gli annunciavano la resurrezione di Gesù, ma, quando lui stesso gli mo-strò il costato trafitto, esclamò: «Mio Signore e mio Dio». E con questa stessa fede si ritiene abbia portato la parola del Vangelo tra i popoli dell’India.