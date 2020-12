Oggi, 9 dicembre, la Chiesa Cattolica celebra San Siro di Pavia fu il primo vescovo della cittadina lombarda.

San Siro di Pavia: vita, preghiera e martirologio del Santo del 9 dicembre

La storia di Siro ci è stata tramandata da una fonte agiografica, il manoscritto del XIV secolo De laudibus Papiæ. Secondo questa fonte Siro sarebbe stato il ragazzo che portò le ceste di pani e di pesci che poi Gesù moltiplicò: «Vi è qui un fanciullo con cinque pani d’orzo e due pesci – aveva detto Andrea – che cos’è mai questo per tanta gente?». Sempre secondo questa tradizione Siro avrebbe poi seguito Pietro a Roma e sarebbe stato da lui inviato nella Pianura Padana a predicare e a convertire quelle popolazioni. Divenne quindi il vescovo di Ticinum Papiæ il nome dato dai romani a Pavia. Sempre secondo questo scritto egli fu molto presente in tutta la regione predicando in tutte le principali città. Questo ne fa un motivo di vanto per i devoti di Pavia che possono dire che il loro primo vescovo sia anteriore al primo vescovo di Milano, da cui Pavia dipende ecclesiasticamente.

Un’altra Vita del santo risalente all’VIII secolo fa risalire il vescovado non a un discepolo di Pietro, ma a Sant’Ermagora, a sua volta discepolo di Marco evangelista e fondatore della diocesi di Aquileia. Storicamente, poiché il terzo vescovo di Pavia, Evenzio, è accertato tra il 381 e il 397, il primo vescovo dovrebbe essere verosimilmente vissuto nel corso del IV secolo.

La vita di Siro sarebbe stata ricondotta al I secolo per attribuire la dignità di Chiesa apostolica alla diocesi pavese. Sant’Ambrogio aveva portato a Milano un primato che Pavia poteva ottenere da Roma soltanto con il riconoscimento della dignità di Chiesa apostolica. La corretta genealogia episcopale di Pavia sarebbe stata ricostruita dal canonico Beretta[non chiaro],sulla base di un antico manoscritto, consentendo una datazione della vita di san Siro non antecedente al IV secolo. In merita alla ricostruzione di questa diatriba storica, rileva dire che la famiglia Beretta è radicata nella storia milanese almeno dal XVII secolo.

PREGHIERA

Glorioso San Siro di Pavia, illustre messaggero del Signore, amante e difensore della Chiesa di Cristo dai suoi nemici, ispira anche a noi quel sentimento cristiano che fece della Tua vita un continuo adoperarsi per il Vangelo, e che ora Ti fa godere della visione di Dio in Cielo. Benedicici, vescovo Siro, perché possiamo fare sempre la Volontà del Padre. Amen.

MARTIROLOGIO ROMANO

A Pavia, san Siro, primo vescovo della città.