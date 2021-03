Oggi 27 marzo la Chiesa cattolica celebra San Ruperto di Salisburgo, vescovo del VII secolo.

San Ruperto di Salisburgo: vita del Santo del 27 marzo

Ruperto nacque in una nobile famiglia di origini irlandesi alla fine del VII secolo. Era figlio di Chrodberto, cancelliere del re Clotario III, e Theodrade, dunque discendente dal casato dei Robertingi, di una nobile famiglia di conti che dominavano nella regione del medio e alto Reno.

Ruperto ricevette a Worms una formazione monastica irlandese secondo la regola di San Colombano che incoraggiava la predicazione itinerante. In seguito venne nominato vescovo di Worms.

In seguito, come i suoi maestri irlandesi, si sentì spinto alla predicazione e alla testimonianza monastica itinerante e quindi colse l’occasione ed accettò la richiesta del duca Teodone II di Baviera, lasciò gli incarichi vescovili e partì per la Baviera attorno al 700. La sua opera di evangelizzazione lo spinse a Ratisbona (allora capitale della Baviera) e Lorch (Austria) ottenendo buoni risultati in tutta la Baviera.

Successivamente, ottenuto il permesso e la protezione del duca Teodone II, fondò dapprima una chiesa dedicata a san Pietro sul lago Waller a Seekirchen vicino all’odierna Salisburgo (allora sotto il ducato di Baviera) e poi un monastero la celebre abbazia di San Pietro nei pressi dell’antica città romana di Juvavum sul fiume Salzach. Questo monastero, il più antico di tutta l’area germanica[1], costituì il nucleo intorno al quale egli rifondò la città di Salisburgo.

Non lontano dal monastero maschile sorse anche quello femminile, l’abbazia di Nonnberg, retto dalla badessa santa Erentrude, nipote di Ruperto. L’evangelizzazione proseguì e fu proficua anche in Carinzia.

Ruperto morì il 27 marzo 718, giorno di Pasqua, e il 27 marzo è il giorno in cui viene celebrata la sua memoria liturgica. Il suo corpo si trova nel duomo di Salisburgo.