San Pietro da Verona: Santo del Giorno oggi 6 Aprile. Storia e Tradizione

Oggi 6 Aprile si celebra San Pietro da Verona. Pietro nacque da genitori eretici manichei, anche se fin da piccolo si avvicino alla chiesa cattolica.

A soli sette anni, infatti, imparò alle scuole dei cattolici il Credo, che per lui non sarà una formula qualunque, ma un principio di vita e una luce che rischiarerà per sempre il suo cammino.

Entrato nell’Ordine, anelante le sante lotte per la fede, nei lunghi anni di preparazione al futuro apostolato, mise le basi di quella robusta santità che fece davvero di lui un atleta di Gesù Cristo.

Nel 1240 divenne priore del convento domenicano di Asti; nel 1241 priore in quello di Piacenza.

Alla fine del 1244 fu inviato a Firenze, dove cominciò a predicare nella chiesa di Santa Maria Novella. Qui, nell’ambito delle sue iniziative per controbattere l’eresia, fondò anche una “Sacra Milizia” che ebbe il sostegno del popolo , anche se di questa “fondazione” non pare vi siano riscontri storici certi.

Un giorno confidò a un confratello che da quando era sacerdote, celebrando la S. Messa, alla elevazione del calice aveva sempre chiesto al Signore la grazia di morire martire, tale era l’ardore della sua fede e della sua carità.

Nominato Inquisitore Generale per la Lombardia, alcuni eretici si posero in agguato, e al suo passaggio, lo assalirono a colpi di sciabola l’uccisero il 6 aprile 1252

San Pietro da Verona è conosciuto in tutto il mondo e in suo onore oggi si terranno celebrazioni in diverse città non solo d’Italia.