San Pietro Cetara: strada chiusa a partire dalle ore 22. Modifiche al piano del trasporto pubblico

Cetara è pronta come sempre a celebrare il santo patrono: San Pietro. Per evitare che gli eventi legato alle celebrazioni possano creare disagi il comune ha ordinato la chiusura al traffico nella giornata di domani 29 Giugno a partire dalle ore 22 fino a mezzanotte.

In tal senso anche il trasporto pubblico si è dovuto adeguare. La Sita ha fatto sapere tramite una nota che saranno apportate delle specifiche modifiche all’abituale percorso degli autobus che coprono la tratta Salerno – Amalfi.

«La corsa in partenza da Amalfi per Salerno alle ore 22 – si legge nella nota – giunta a Maiori proseguirà verso Chiunzi – Nocera dove si immetterà sull’autostrada con uscita Vietri sul Mare – Salerno».

Ovviamente previste modifiche dell’itinerario anche per gli autobus che negli orari delle celebrazioni in onore di San Pietro a Cetara copriranno il percorso inverso «La corsa in partenza da Salerno per Amalfi alle ore 21.30 giunta a Vietri sul Mare si immetterà sull’autostrada con uscita Nocera, quindi proseguirà verso valico di Chiunzi – Maiori – Minori e Amalfi».