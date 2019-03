San Patrizio: storia, tradizione e perchè ci si veste di verde

Oggi 17 marzo si celebra San Patrizio. Patrizio nacque verso il 385 in Britannia da una famiglia cristiana. Venne rapito e condotto schiavo all’età di soli 16 anni. Rimane prigioniero per 6 anni durante i quali approfondisce la sua vita di fede secondo il brano della Confessione che abbiamo letto all’inizio. Fuggito dalla schiavitù, ritorna in patria.

Divenne un uomo di Chiesa e fu mandato nuovamente in Irlanda come missionario. Col tempo divenne un esperto dei miti e della religione locale e tentò spesso di mescolare gli insegnamenti cristiani alle tradizioni celtiche per rendere il messaggio di conversione più accettabile.

Sarebbe questo, secondo la leggenda, il motivo dell’origine della croce celtica, nata appunto dall’unione di una croce cristiana con il simbolo celtico del sole.

San Patrizio e la tradizione del verde

L’origine della tradizione dell’abbigliamento verde nel giorno di San Patrizio è legata al trifoglio, fiore simbolo della festa e dell’Irlanda. L’Irlanda è anche conosciuta come “Paese Verde” per le sue immense distese di prati e pascoli che occupano più dei 2/3 del territorio.

Sul santo nel corso della storia sono nate tantissime leggende. In Irlanda non ci sono più serpenti grazie a lui. La leggenda racconta che nel 441 d.C. il patrono trascorse quaranta giorni su una sacra montagna irlandese, dalla quale gettò una enorme campana in una insenatura nella costa occidentale del Paese per scacciare i serpenti, metafora di impurità.

Ormai la festa di San Patrizio ha preso piede in tutto il mondo. Si festeggia, quindi, non solo in Irlanda o in Gran Bretagna ma in moltissimi paesi europei come l’Italia.

Nel nostro paese sono presenti moltissimi Irish pub, ispirati proprio alla tradizione del paese del nord Europa e qui organizzano, in un giorno così speciale, feste a tema e tantissimi tipi di attività-