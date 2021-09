Oggi 10 settembre, come da tradizione, si celebra San Nicola da Tolentino. In suo onore si terranno festeggiamenti in tantissime località d’Italia.

Proprio nella giornata di oggi saranno milioni gli italiani che celebreranno il proprio onomastico.

San Nicola: onomastico, auguri, storia e preghiera Santo del 10 settembre

Nacque nel 1245 a Castel Sant’Angelo in Pontano nella diocesi di Fermo. A 14 anni entrò fra gli eremitani di sant’Agostino di Castel Sant’Angelo come oblato, cioè ancora senza obblighi e voti. Più tardi entrò nell’ordine e nel 1274 venne ordinato sacerdote a Cingoli.

Dedicava buona parte della sua giornata a lunghe preghiere e digiuni. Un asceta che diffondeva sorriso, un penitente che metteva allegria.

Lo sentivano predicare, lo ascoltavano in confessione o negli incontri occasionali, ed era sempre così: veniva da otto-dieci ore di preghiera, dal digiuno a pane e acqua, ma aveva parole che spargevano sorriso.

Molti venivano da lontano a confessargli ogni sorta di misfatti, e andavano via arricchiti dalla sua fiducia gioiosa. Sempre accompagnato da voci di miracoli, nel 1275 si stabilì a Tolentino dove resterà fino alla morte il 10 settembre 1305.

Come detto in precedenza, in questa giornata saranno milioni gli italiani che festeggeranno il proprio onomastico.