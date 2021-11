San Martino di Tours: vita, martirologio e preghiera del Santo 11 novembre

Oggi, 11 novembre, la chiesa cattolica ricorda San Martino di Tours.

San Martino di Tours: vita

Martino nacque a Sabaria Sicca, l’odierna Szombathely, in Ungheria. Il padre decise di dargli il nome di Martino in onore di Marte il Dio della guerra. Da bambino si trasferì con la famiglia a Pavia dove visse l’età dell’infanzia. A dieci anni scappò di casa per trascorrere due giorni in chiesa.

A causa di un editto imperiale dovette arruolarsi nell’esercito romano e fu reclutato nelle Scholae imperiali. Fu inviato in Gallia: faceva parte, all’interno della guardia imperiale, di truppe non combattenti che garantivano l’ordine pubblico.

Durante una ronda avvenne l’episodio che gli cambiò la vita. Nel rigido inverno del 335 Martino incontrò un mendicante seminudo. Vedendolo sofferente, tagliò in due il suo mantello militare e lo condivise con il mendicante. Nella notte seguente gli apparve in sogno Gesù vestito con metà del suo mantello militare.

Udì Gesù dire ai suoi angeli: «Ecco qui Martino, il soldato romano che non è battezzato, egli mi ha vestito». Quando Martino si risvegliò il suo mantello era integro.

Gli abitanti della cittadina francese di Tour lo vollero come loro vescovo, nonostante le resistenze di alcuni chierici a causa delle sue origini plebee. Iniziò una lotta contro l’eresia ariana e il paganesimo e predicò, battezzò interi villaggi.

Martino percorreva personalmente i distretti abitati dai servi agricoltori, dedicando particolare attenzione all’evangelizzazione delle campagne. Nel 375 fondò a Tours un monastero, a poca distanza dalle mura, che divenne, per qualche tempo, la sua residenza. Il monastero, chiamato in latino Maius monasterium , divenne in seguito noto come Marmoutier.

Martino morì l’8 novembre 397 a Candes-Saint-Martin. La sua morte, avvenuta in fama di santità anche grazie ai miracoli attribuitigli, segnò l’inizio di un culto nel quale la generosità del cavaliere, la rinunzia ascetica e l’attività missionaria erano associate.

Di San Martino si ricordano diversi miracoli tra cui tre casi di risurrezione, per cui veniva designato «Trium mortorum suscitator», cioè «Colui che resuscitò tre morti». San Perpetuo, vescovo di Tours dal 461 al 491, commissionò al poeta e retore Paolino di Périgueux una biografia di San Martino di Tours, che fu redatta in versi, distribuiti in sei libri.

PREGHIERA

O Dio, che vedi che noi non possiamo sussistere per nostra virtù, concedi, propizio, per intercessione del tuo beato confessore e vescovo Martino, che siamo difesi contro ogni avversità.

MARTIROLOGIO ROMANO

Memoria di san Martino, vescovo, nel giorno della sua deposizione: nato da genitori pagani in Pannonia, nel territorio dell’odierna Ungheria, e chiamato al servizio militare in Francia, quando era ancora catecumeno coprì con il suo mantello Cristo stesso celato nelle sembianze di un povero. Ricevuto il battesimo, lasciò le armi e condusse presso Ligugé vita monastica in un cenobio da lui stesso fondato, sotto la guida di sant’Ilario di Poitiers. Ordinato infine sacerdote ed eletto vescovo di Tours, manifestò in sé il modello del buon pastore, fondando altri monasteri e parrocchie nei villaggi, istruendo e riconciliando il clero ed evangelizzando i contadini, finché a Candes fece ritorno al Signore.