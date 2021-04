Oggi 12 Aprile la chiesa cattolica celebra San Giuseppe Moscati.

San Giuseppe Moscati: vita e martirologio del Santo di oggi 12 Aprile

Giuseppe nacque nel 1880 a Benevento ma è cresciuto a Serino di Avellino, anche se gran parte della sua vita l’ha vissuta a Napoli.

Si iscrisse a medicina solo per poter lenire il dolore dei sofferenti. Una volta diventato medico cerco di aiutare i più deboli.

In particolare salvò alcuni malati durante l’eruzione del Vesuvio del 1906; prestò servizio negli ospedali riuniti in occasione dell’epidemia di colera del 1911; fu direttore del reparto militare durante la grande guerra.

Secondo quanto riportato dal sito Santi e Beati, San Giuseppe Moscati negli ultimi dieci anni di vita prevalse l’impegno scientifico: fu assistente ordinario nell’istituto di chimica fisiologica; aiuto ordinario negli Ospedali riuniti; libero docente di chimica fisiologica e di chimica medica.

Alla fine gli venne offerto di diventare ordinario, ma rifiutò per non dover abbandonare del tutto la prassi medica. In questo servizio integrale all’uomo Moscati morì il 12 aprile del 1927.

San Giuseppe Moscati è conosciuto in tutto il mondo e in suo onore si terranno celebrazioni in tantissime città d’Italia.

MARTIROLOGIO ROMANO

A Napoli, san Giuseppe Moscati, che, medico, mai venne meno al suo servizio di quotidiana e infaticabile opera di assistenza ai malati, per la quale non chiedeva alcun compenso ai più poveri, e nel prendersi cura dei corpi accudiva al tempo stesso con grande amore anche le anime.