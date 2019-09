Oggi 18 settembre nel calendario cristiano si celebra San Giuseppe da Copertino. Sono migliaia le persone di tutto il mondo che sono devote al santo che aveva la scienza infusa.

San Giuseppe da Copertino: Santo del giorno 18 Settembre

Giuseppe Maria Desa nacque il 17 giugno 1603 a Copertino in una stalla del paese. Il padre fabbricava carri. Rifiutato da alcuni Ordini per «la sua poca letteratura» venne accettato dai Cappuccini e dimesso per «inettitudine» dopo un anno.

Accolto come Terziario e inserviente nel conventino della Grotella, riuscì ad essere ordinato sacerdote.

Aveva manifestazioni mistiche che continuarono per tutta la vita e che, unite alle preghiere e alla penitenza, diffusero la sua fama di santità.

Giuseppe levitava da terra per le continue estasi. Così, per decisione del Sant’Uffizio venne trasferito di convento in convento fino a quello di San Francesco in Osimo.

Giuseppe da Copertino ebbe il dono della scienza infusa, per cui gli chiedevano pareri perfino i teologi e seppe accettare la sofferenza con estrema semplicità. Morì il 18 settembre 1663 a 60 anni; fu beatificato il 24 febbraio 1753 da papa Benedetto XIV e proclamato santo il 16 luglio 1767 da papa Clemente XIII.