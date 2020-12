Oggi, 23 dicembre, la chiesa cattolica celebra San Giovanni da Kety, proclamato santo da papa Clemente XIII nel 1767.

San Giovanni da Kety: vita, storia e preghiera del Santo del 23 dicembre

Giovanni Canzio nacque a Kęty, una piccola città vicino Oświęcim, in Polonia, da Stanisław e Anna Kanty. Frequentò l’Accademia di Cracovia, nella quale conseguì il baccalaureato e ottenne la laurea. I tre anni successivi li trascorse dirigendo i corsi di filosofia dell’università, mentre si preparava per il sacerdozio.

Dopo la sua ordinazione, divenne rettore alla scuola dei canonici regolari del Santissimo Sepolcro di Miechów. Mentre si trovava a Miechów gli venne offerta la cattedra di Sacre Scritture della sua alma mater, l’Accademia di Cracovia, che in seguito sarebbe stata denominata Università Jagellonica. Conseguì un dottorato in teologia e divenne direttore del dipartimento di teologia dell’Accademia. Professore di teologia a Cracovia, lasciò l’insegnamento per qualche anno e si dedicò al servizio pastorale presso la parrocchia di Olkusz, distinguendosi per spirito di preghiera e di penitenza e per la sua carità verso i poveri.

Durante la sua permanenza a Cracovia, Giovanni Canzio divenne famoso in città per la sua generosità e compassione verso i poveri, specialmente gli studenti bisognosi dell’università. Sopravvisse con ciò che era strettamente necessario per sostenere la sua vita, offrendo regolarmente l’elemosina ai poveri. Nel corso della sua vita fece un pellegrinaggio a Gerusalemme e quattro pellegrinaggi a piedi a Roma.

Dopo essere andato in pensione, continuò a vivere presso l’Accademia. Morì durante la Messa della vigilia di Natale del 1473, all’età di 83 anni. Le sue spoglie furono sepolte nella collegiata di Sant’Anna, dove la sua tomba divenne e rimane un luogo di pellegrinaggio popolare. È il patrono della diocesi di Bielsko-Żywiec e degli studenti.

Giovanni Canzio fu beatificato il 28 marzo 1676 da papa Clemente X, che confermò il suo culto. Clemente XII lo dichiarò patrono di Polonia e Lituania nel 1737. Il 16 luglio 1767 venne canonizzato da papa Clemente XIII.

PREGHIERA

Concedici, o Signore onnipotente, che, ad esempio di S. Giovanni confessore, progredendo nella scienza dei Santi e praticando la misericordia verso gli altri, conseguiamo, per i suoi meriti, il tuo perdono.

MARTIROLOGIO ROMANO

San Giovanni da Kety, sacerdote, che, ordinato sacerdote, insegnò per molti anni nell’Università di Cracovia. Ricevuto poi l’incarico della cura pastorale della parrocchia di Olkusz, aggiunse alle sue virtù la testimonianza di una fede retta e fu per i suoi collaboratori e i discepoli un modello di pietà e carità verso il prossimo. Nel giorno seguente a questo, a Cracovia in Polonia, passò ai celesti gaudi.