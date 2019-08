Oggi 29 Agosto, come da tradizione, si celebra San Giovanni. Sarà l’occasione per milioni di persone per festeggiare anche il proprio onomastico.

San giovanni 29 Agosto: onomastico, auguri e in quali città si festeggia oggi

Giovanni Battista morì a causa della sua predicazione fra il 29 e il 32. Secondo il racconto evangelico, egli condannò pubblicamente la condotta di Erode Antipa, che conviveva con la cognata Erodiade, rimasta vedova di Filippo; il re lo fece prima imprigionare, poi, per compiacere la figlia di Erodiade, Salomè, che aveva ballato a un banchetto, lo fece decapitare.

Da Flavio Giuseppe, sappiamo che questi eventi si svolsero a Macheronte, e che per questo la popolazione ebraica pensò che la sconfitta subita dall’esercito di Erode contro Areta IV, avvenuta nell’inverno del 36/37 e nella quale Macheronte fu distrutta, fosse una punizione divina per la decapitazione di Giovanni.

Come detto in precedenza oggi saranno milioni le persone che festeggeranno il proprio onomastico.

San Giovanni Battista è uno dei santi più conosciuti e venerati al mondo. In giro per il pianeta ci sono migliaia di chiese in suo onore ed oggi si terranno le celebrazioni in tantissime località.