San Dionigi di Corinto: Santo del giorno oggi 8 Aprile. Storia e Tradizione

Oggi 8 Aprile si celebra San Dionigi di Corinto. Dionigi fu nominato vescovo di Corinto, la sua città.

Non si hanno tante notizie sul santo, quelle che si hanno sono state tramandate in particolare da Eusebio di Cesarea, il quale ha conservato frammenti interessanti di otto sue lettere, inviate alle Chiese di Atene, di Lacedemone, di Amastri nel Ponto, di Cnosso in Creta.

Tali frammenti non contengono notizie su Dionigi, ma forniscono informazioni sulla religiosità di alcune città e regioni, durante il pontificato di Sotere.

Nel Martiriologo Romano Dionigi è commemorato come martire ma anche sulla sua morte, non ci sono informazioni certe.

La commemorazione di Dionigi, dotato di una mirabile conoscenza della parola di Dio, istruì con la predicazione i fedeli della sua città e con lettere anche i vescovi di altre città e province

San Dionigi è conosciuto in tutto il mondo e in suo onore si terranno celebrazioni in tantissime città.