Samatha De Grenet è senza ombra di dubbio una delle showgirl più conosciute e apprezzate del panorama televisivo italiano.

Grazie al suo fascino e alla sua simpatia ha conquistato l’ammirazione di migliaia di telespettatori che da anni la seguono con affetto.

Chi è Samatha De Grenet: età, marito, figli, lavoro, carriera, curiosità e vita privata

Samantha De Grenet è nata a Roma il 9 novembre 1970. Si avvicina sin da piccola al mondo della moda, sua grande passione.

Artisticamente è scoperta a soli 14 anni da Riccardo Gay, proprietario della famosa agenzia di modelle. Vince il concorso Fotomodella dell’Anno, ma non può esserle riconosciuto alcun titolo a causa del mancato compimento del quindicesimo anno d’età.

Nel 1987 partecipa come modella a “Donna sotto le stelle”. Si fa conoscere dal grande pubblico per la partecipazione alla sigla di “Svalutation”, storico programma di Adriano Celentano.

Nel 1993 ha il suo primo ruolo rilevante in un programma televisivo partecipando in qualità di inviata alla trasmissione di Italia 1 Modapolis ed è nella giuria del concorso di bellezza Bellissima”, la risposta di Mediaset al Miss Italia trasmesso dalla Rai.

Nella stagione 1994-1995 è tra le presentatrici di due edizioni del programma tv musicale Jammin su Italia 1 e nel 1996 cura una rubrica di bellezza per Chi c’è… c’è, trasmissione di gossip con Silvana Giacobini in onda su Rete 4.

Nel maggio del 1997 gira il film per la tv I misteri di cascina Vianello, con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, mentre a ottobre passa a Raiuno conducendo Kermesse, programma di moda sulle sfilate milanesi. Nel 1999 è in prima serata su Raiuno, assieme a Gigi Sabani e Rosita Celentano, con il varietà Sette per uno.

Gli anni Duemila

Dal settembre 1999 al gennaio 2000 è nuovamente su Italia 1, con la striscia quotidiana Candid Camera Show, condotta insieme a Fabio Volo. Dal gennaio 2000, in compagnia di Marco Balestri, forma con Alessia Merz e Filippa Lagerbäck, il trio di conduttrici delle Candid Angels, nome anche del titolo del programma serale settimanale sempre basato sulle candid camera.

Nello stesso anno posa senza veli per il calendario di For Men Magazine, in una scenografia western. Dal 2005, parallelamente alla nascita del primo figlio, prende parte a numerose trasmissioni televisive per le reti Rai e Mediaset.

In particolar modo, è per diverse stagioni nel gruppo di opinionisti fissi di Mattino cinque e nella stagione televisiva 2013-2014 in quello de La vita in diretta.

Nel luglio 2003 presenta in prima serata, su Raiuno, la quarantaquattresima edizione del Festival di Castrocaro Terme – Voci & Volti nuovi, assieme ad Amadeus e Tosca D’Aquino. Nel 2004 è su Rai 2, tra i concorrenti della prima edizione del reality-show La Talpa. Nello stesso anno posa senza veli per il calendario di For Men Magazine, in una scenografia western.

A 13 anni di distanza partecipa al suo secondo reality “L’Isola dei Famosi” condotto da Alessia Marcuzzi e in onda in prima serata su Canale 5.

Nel novembre del 2012 pubblica il suo primo libro intitolato Adesso parlo io! La parola ai bambini, con una prefazione scritta da Enrico Brignano. Nel 2013 torna alla conduzione presentando assieme al professore Roly Kornblit il programma Come mi voglio, in onda su Canale Italia 83.

Partecipa spesso a molti programmi tv come opinionista tra gli altri ha preso parte a ra cui Verissimo, Festa italiana, L’Italia sul 2, Le amiche del sabato, Domenica Cinque.

Nel 2020 ha preso parte, anche se nella fase finale, al Grande Fratello Vip il reality di successo di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Vita privata

Per quanto concerne la sua vita privata, nel 1998 inizia una relazione, durata oltre 2 anni con Leonardo Pieraccioni.

Nel 2005 si è spostato con Luca Barbato, matrimonio durato solo un anno. Dall’ingegnere ha avuto un figlio di nome Brando. Nel 2014 dichiara di essere ritornata insieme a suo marito, padre di suo figlio. L’anno successivo, dopo aver ottenuto il divorzio, decide di risposarsi.