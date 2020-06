Salute e benessere: torna lo yoga all’ombra dei templi dorici di Paestum

Tornano per il terzo anno consecutivo le lezioni di yoga all’ombra dei templi dorici di Paestum, organizzate dall’associazione Madhava con il Parco Archeologico di Paestum e Velia.

In calendario sono state fissate due lezioni a settimana – ogni martedì e giovedì – dalle ore 18.00 alle 19.00; prima lezione il 30 Giugno 2020, presso l’area del “Parco dei Piccoli” nell’area archeologica di Paestum.

“L’idea di coniugare due culture differenti in uno scenario così suggestivo come il Santuario meridionale di Paestum è nata qualche estate fa – dichiara il maestro, Luciano Bufano – L’energia positiva che si percepisce tra le antiche mura di Paestum aiuta a far maturare quella pace interiore necessaria per praticare una disciplina come lo yoga. Tutti coloro che hanno partecipato alle scorse lezioni di yoga nei templi sono ancora oggi entusiasti: l’esperienza che si vive in un luogo così pregno di sacralità è indescrivibile e rappresenta uno spunto di crescita per tutti, compresi gli insegnanti”.

A seguire i partecipanti ai corsi, ci saranno gli insegnanti Luciano Bufano e Stefania Zerella, entrambi professionisti di esperienza ventennale, che gestiranno direttamente le prenotazioni per le lezioni nei templi; l’accesso all’area archeologica sarà consentito previo acquisto del biglietto di ingresso giornaliero o con l’abbonamento Paestum&Velia – ancora in promozione a € 20 – con il quale si potranno visitare i due siti archeologici di Paestum e Velia liberamente per un anno intero.

Per informazioni e prenotazioni:

Dal 30 giugno 2020, ogni martedì e giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, presso l’area del “Parco dei Piccoli” nell’area archeologica di Paestum.

Prenotazione obbligatoria.

Per le lezioni del martedì contattare Stefania: 3384777750

Per le lezioni del giovedì contattare Luciano: 3383491264