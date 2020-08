Salerno: tra il 14 e 15 agosto distribuite 10 mila mascherine dal Nucleo di Protezione Civile e Humanitas

Il Comune di Salerno ha completato con pieno successo la prima parte dell’operazione di distribuzione gratuita di mascherine organizzata dalla Regione Campania nelle località più frequentate e nei luoghi della Movida nelle giornate ferragostane.

Il Nucleo di Protezione Civile e L’Humanitas hanno distribuito, tra il 14 ed il 15 agosto, oltre diecimila mascherine.

Il Nucleo di Protezione Civile del Comune di Salerno provvederà questa sera alla distribuzione in Piazza Portanova. La distribuzione gratuita delle mascherine della Regione Campania ( anche pediatriche) nel capoluogo proseguirà anche giovedì 20 e sabato 22 sempre nella fascia oraria compresa tra le ore 19.00 e le ore 24.00 in piazza Portanova e Largo Campo per il Centro Storico e Piazza Gian Camillo Gloriosi per la zona orientale.

“Stiamo applicando con grande attenzione – dichiara il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – le indicazioni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: prevenzione e controlli. E’ il momento di fare il massimo sforzo, con la partecipazione responsabile di tutti, per fronteggiare la possibile recrudescenza del terribile Covid-19. Rinnovo l’appello a tutti gli operatori del tempo libero e del divertimento, ai turistici e concittadini ad adottare in spiaggia e nei locali pubblici sempre comportamenti sicuri: uso delle mascherine, distanza fisica, lavaggio delle mani. Ringrazio infine quanti si stanno prodigando in queste ore ( Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, Protezione Civile, Humanitas, Medici ed Infermieri)per garantirci un Ferragosto Tranquillo”.