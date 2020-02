Salerno: sequestrati dai Nas 15 tonnellate di carne pericolosa per la salute

Maxi sequestro di carne fresca in uno stabilimento di macellazione della provincia di Salerno.

I Carabinieri dei NAS di Salerno hanno infatti sequestrato ben 150 quintali di carne fresca in uno stabilimento di macellazione della provincia. L’operazione rientra nell’ambito degli alimenti privi di informazioni su tracciabilità e provenienza lavorata e manipolata in ambienti non idonei dal punto di vista igienico sanitario, e ritenuta quindi pericolosa per la salute dei cittadini.

La carne sequestrata è risultata carne suina importata abusivamente e priva dei requisiti minimi di sicurezza igienico sanitaria.

Il maxi sequestro è scattato nell’ambito dell’attività condotta dal NAS di Salerno insieme ai carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del Lavoro) per garantire sicurezza alimentare e tutela del consumatore. Il valore del provvedimento adottato ammonta a 5.000 euro a cui si aggiungono 1.500 euro di sanzioni amministrative.