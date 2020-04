Salerno: oggi il trasferimento dei primi pazienti Covid all’ospedale “Da Procida”

Saranno trasferiti durante la giornata di oggi i primi pazionti Covid all’ospedale “Da Procida” di Salerno.

Dopo la riunione di ieri tra i vertici dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno e il governatore Vincenzo De Luca, oggi saranno dunque trasferiti i primi paziente nell’ospedale cittadini allestito in tempo record.

Come riporta Il Mattino – edizione di Salerno – il Da Procida aprirà i battenti del reparto di malattie infettive e pneumologia, che in questa prima fase ha disponibili 6 posti letto di terapia intensiva. Saranno 56 quelli previsti in questa prima tappa, al termine di tutti i lavori si raggiungerà la cifra complessiva di 80.

L’investimento per attrezzare l’intera struttura è pari ad un importo di 1.7 milioni di euro e comprende la creazione della terapia intensiva (8 posti letto)al terzo piano e di quella sub-intensiva (6 posti) al secondo, per un costo di quasi un milione. Il resto della spesa è destinato ai lavori per i posti letto al secondo e al primo piano.

Il primo che ha voluto vedere di persona il “nuovo” Da Procida è stato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca insieme al commissario straordinario dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Vincenzo D’Amato.