Salerno: nuova ondata di furti. I ladri emulano Diabolik nell’abbigliamento

Nuova curiosa abitudine per un gruppo di ladri in azione a Salerno. In città c’è infatti una nuova banda criminale che ruba negli appartamenti collocati nei pressi della tangenziale.

La particolarità? I ladri sono vestiti da Diabolik, il famoso personaggio immaginario dei fumetti, creato nel 1962 da Angela Giussani e protagonista dell’omonima testata pubblicata dalla casa editrice milanese Astorina.

A riportare la notizie è il quotidiano Il Mattino – edizione di Salerno che scrive che i ladri agiscono vestiti con un abbigliamento tutto scuro e il volto coperto per rendersi irriconoscibili. Ad aiutarli un complice sempre pronto in auto per la via di fuga.

I ladri Diabolik hanno messo a segno quattro colpi di cui due portati a termine e due falliti. Dei due portati a termine uno riguardava un’abitazione in cui i ladri hanno portato via la cassaforte, e l’altro un negozio.

I colpi falliti invece riguardano furti in abitazioni. I proprietari si sono infatti resi conto della presenza dei ladri che sono stati chiusi all’esterno di un terrazzino. I ladri sono stati così costretti alla fuga. Sugli episodi indagano le forze dell’ordine.