Salerno, Luci d’Artista: tutte le novità a sei giorni dall’accensione / Foto

Mancano ormai solo sei giorni all’accensione delle Luci d’Artista a Salerno e si delinea sempre più il quadro delle installazioni.

La quattordicesima edizione della kermesse salernitana avrà come tematica quella Green. Per questo motivo a Piazza Flavio Gioia, tra le più celebri attrazioni delle Luci d’Artista, si sta procendendo al montaggio di un grandissimo albero luminoso, proprio dove lo scorso anno c’era il Tempio di Nettuno.

La piazza ospiterà quindi un albero che si ramificherà su tutta l’aerea andando ad accendere il cielo con le sue fronde luminose.

A piazza Vittorio Veneto, la piazza dove si trova la ferrovia, è stata montata invece una grande palla di Natale con decorazioni che richiamano i fiocchi di neve.

Su corso Vittorio Emanuele e in via Duomo sono comparsi dei grandi lampadari stilizzati mentre in Villa Comunale in Via Roma ritornerà lo zoo con l’aggiunta di una delle protagoniste indiscusse delle favole di Esopo, la volpe, e di un animale tanto amato dai bambini, l’elefante.

nel sotto piazza di Piazza della Concordia è stata montata la City Eye, la ruota panoramica alta 55 metri e vera attrazione della kermesse Luci d’Artista.

La Ruota Panoramica lta, 55 metri, di proprietà della famiglia Tulimieri, consentirà a cittadini e turisti di godere di una vista suggestiva della città sia di giorno che di notte per tutte le festività natalizie e non solo.

La City Eye sarà dotata di 36 cabine confortevoli con seduta in pelle vera, sicure e rispettose della normativa per l’accoglienza di persone con disabilità. Presenta inoltre una cabina VIP arredata con legno in noce, sedili in pelle, televisore, frigo bar. Tutte le cabine sono collegate ad un sistema di filo diffusione audio e ogni persona può restare “sospesa” per 15- 20 minuti.