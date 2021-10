Salerno, Luci d’Artista: slitta l’inaugurazione, manca il piano sicurezza

Slitta l’inaugurazione delle Luci d’Artista a Salerno, prevista per il primi giorni di novembre. A mancare è il piano sicurezza.

Come riporta il quotidiano Il Mattino – edizione di Salerno, l’Amministrazione Comunale aveva dato il via al montaggio delle luminarie natalizie a pochi giorni dalle elezioni amministrative ma solo dopo ha pubblicato l’avviso per acquisire manifestazioni di interesse a parte di operatori economici che vogliano poi partecipare a una procedura negoziata per l’affidamento e la realizzazione del piano di sicurezza e del piano di impiego.

Coloro che sono interessati alla procedura dovranno far pervenire la domanda entro le 20.00 di lunedì 1 novembre e solo dopo il Comune estenderà l’invito a partecipare alla procedura negoziata, presentando l’offerta sul portale Mepa, a 5 operatori. Se il numero delle domande pervenute sarà superiore a cinque i candidati saranno scelti attraverso un sorteggio da tenersi il 2 novembre.

Niente luminarie accese, dunque, se prima non c’è il piano di “safety e security” per permettere la realizzazione di Luci d’artista 2021-2022, da presentare e far approvare poi alla Prefettura.

Il tema dell’edizione 2021- 2022

Il tema di questa decima edizione sarà “Fiabe, Aurora e il Giardino Incantato“, il cui elemento di punta sarà la Foresta che sarà installata nella centrale Piazza Flavio Gioia, impreziosendo la rotonda con i suoi led luminosi. I nuovi personaggi di Pinocchio e Alice nel Paese delle Meraviglie completeranno il percorso delle luminarie dedicato alle fiabe, portato avanti da qualche anno. Ma ci saranno anche altri personaggi delle favole, elementi sull’Autunno e la Primavera, oltre a tante opere che richiameranno i simboli del Natale come l’albero, la slitta di Babbo Natale e la Madonna con il Bambino.

L’inaugurazione delle Luci d’Artista 2021/22 avverrà il 20 novembre presso la Villa Comunale di Salerno. L’evento inizierà verso le 17.00, con la prima penombra creata dal tramonto, con l’accensione del Giardino Incantato. Contemporaneamente verranno accese anche tutte le altre opere installate nelle strade e piazze del resto della città.

I percorsi

Per la prima volta sarà inclusa anche la nuova spiaggia di Santa Teresa nei percorsi tematici delle Luci d’Artista a Salerno. Quest’anno gli itinerari saranno divisi seguendo quattro tematiche diverse: il Mito, il Sogno, il Tempo , il Natale.