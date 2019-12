Salerno, Luci d’Artista: previsti 300 bus per l’Immacolata. Ieri l’accensione dell’albero

Sono circa 300 gli autobus che tra ieri e oggi hanno raggiunto Salerno per il fine settimana dell’Immacolata per poter ammirare le Luci d’Artista.

Nel pomeriggio di ieri l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Portanova, uno dei momenti più attesi ed emozionanti del magico periodo delle Luci d’Artista.

Alle 16.30 lo spettacolo ha preso il via con l’emozionante esibizione del coro Friends for Gospel. Alle 17.00 l’accensione dell’albero con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli accompagnati dai bambini dell’istituto Smaldone.

Il gigantesco Albero di Natale in Piazza Portanova è alto ben ventisei metri. L’impalcatura d’acciaio ed i rami di plastica conferiscono slancio a tutta la struttura che spicca tra il Corso Vittorio Emanuele e Via Mercanti ben visibile su tutto l’asse principale delle Luci d’Artista 2019.

Centinaia di nastri, fiocchi e sfere dorati ed argentati decorano il maxi Albero illuminato da 409.500 lampade led a basso consumo energetico ma ad altissima luminosità. L’effetto wow è assicurato. Spettacolari anche alcuni effetti di luce che si sprigioneranno dal simbolo delle festività.

Per tutto il periodo festivo sotto l’Albero di Natale in Piazza Portanova sono previsti spettacoli e concerti che arricchiranno la visita alla Luci d’Artista, lo shopping, la partecipazione a mostre ed eventi speciali.

A seguire Presidente e Sindaco hanno proseguito con l’accensione delle Luminarie Natalizie in piazza Caduti di Brescia nella Zona Orientale del capoluogo.

Ricordiamo a tutti che per migliorare la viabilità in città, è consigliato lasciare la propria auto nei pressi dell’Arechi e raggiungere il centro cittadino con la metro o le navette. Le navette saranno attive tutti i sabato, domeniche e festivi, con partenza dalle ore 16 fino alle 2. Per i bus che sosteranno allo Stadio Arechi è possibile anche effettuare l’acquisto dei ticket di andata e ritorno (circa 2,50 €) per Metro e Navetta.