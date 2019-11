Salerno, Luci d’Artista: domani l’inaugurazione. Tutte le attrazioni / Foto

E’ partito ufficialmente il conto alla rovescia per l’accensione della kermesse natalizia Luci d’Artista 2019 a Salerno.

Domani pomeriggio, venerdì 15 novembre, alle 17.00 le luminarie saranno inaugurate alla Villa Comunale della città e il tema ufficiale di quest’anno è “Luci d’Artista 2019 – Fiori, neve e stelle”.

Questa mattina è stato montato una delle installazioni più attese di questa edizione. un elefante realizzato con 35mila led proprio nella Villa Comunale, scenario di una vera e propria foresta incantata.

In Villa ci saranno infatti il leone, il cerbiatto e la volpe, oltre a tantissimi altri animali, pronti ad affascinare grandi e piccini. Pronto anche l’infopoint all’ingresso della villa comunale.

Sulla scogliera frangiflutti tornano invece i pinguini mentre dalla pagina Facebook “Solo per chi ama Salerno” è spuntata uyna fotografia in anteprima del grande albero montato in Piazza Flavio Gioia, proprio dove lo scorso anno c’era il Tempio di Nettuno.

La piazza ospiterà quindi un albero che si ramificherà su tutta l’aerea andando ad accendere il cielo con le sue fronde luminose. A piazza Vittorio Veneto, la piazza dove si trova la ferrovia, è stata montata invece una grande palla di Natale con decorazioni che richiamano i fiocchi di neve.

Su corso Vittorio Emanuele e in via Duomo sono comparsi dei grandi lampadari stilizzati che vogliono richiamare il corridoio di un palazzo reale.

Nel sotto piazza di Piazza della Concordia è stata montata la City Eye, la ruota panoramica alta 55 metri e vera attrazione della kermesse Luci d’Artista.

La Ruota Panoramica lta, 55 metri, di proprietà della famiglia Tulimieri, consentirà a cittadini e turisti di godere di una vista suggestiva della città sia di giorno che di notte per tutte le festività natalizie e non solo.

La City Eye sarà dotata di 36 cabine confortevoli con seduta in pelle vera, sicure e rispettose della normativa per l’accoglienza di persone con disabilità. Presenta inoltre una cabina VIP arredata con legno in noce, sedili in pelle, televisore, frigo bar. Tutte le cabine sono collegate ad un sistema di filo diffusione audio e ogni persona può restare “sospesa” per 15- 20 minuti.

La ruota panoramica sarà inaugurata il 15 novembre in occasione dell’accensione ufficiale delle Luci D’Artista 2019/2020. Ancora non sono stati resi noti i prezzi.

Sulla facciata del complesso di Santa Sofia dovrebbe invece essere proiettate immagini in video mapping mentre l’Albero di Natale, completamente nuovo, in Piazza Portanova sarà inaugurato nel weekend dell’Immacolata.